Horóscopo de hoy, jueves 14 de agosto

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este jueves 14 de agosto de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

El 2025 trae un evento astrológico que promete remover estructuras y despertar sueños.
Saturno y Neptuno en Aries: el golpe de realidad que todos los signos sentirán

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Le interesa compartir nuevas ilusiones con su pareja. Cuando invierta en bolsa, esté muy pendiente de las fluctuaciones. Si trabaja en equipo pueden surgir disputas. Pérdida del equilibrio debido a los nervios.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Tiene cierto desasosiego, quizá persiga un amor inaccesible. Se puede aprender a vivir con menos dinero. Su eficacia en el trabajo es indiscutible. Si se ha puesto a dieta, no deje de controlarse.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Debe aprovechar su atractivo para «ligar». Bueno es adquirir, pero mejor es conservar. En el trabajo, no sea tan confiado, puede tener problemas. Si su estómago se resiente, coma poco y a menudo.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Tiene a un familiar un poco abandonado. Desconfíe de las facilidades para obtener dinero rápido. La mente se encuentra lúcida para cualquier trabajo. Llame a sus amigos, su estado de ánimo mejorará.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Nota algún abandono por parte de un amigo muy especial. Gaste su dinero en pequeños placeres, pero con mesura. Alguien con nuevas ideas favorecerá su entorno laboral. Vigile las molestias musculares.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

En su relación amorosa habrá enfados y reconciliaciones. En sus inversiones tiene que actuar con inteligencia. Es hora de retomar ese proyecto laboral que ha iniciado. El deporte es una fuente para adquirir fuerza.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Confusión y enredo en la pareja y con los amigos. Ponga orden en sus cuentas bancarias. Por fin decide completar su formación profesional. Hoy se sentirá relajado y feliz.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Gran necesidad de dar y recibir afecto. Buen momento para las inversiones. No eche a perder todo el trabajo realizado, por una nimiedad. Ligero dolor de cabeza a media tarde.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Estará atento con su gente, a la que hará muy feliz. Nada nuevo en su situación económica. Su trabajo le va a exigir una voluntad de hierro. Es posible que necesite un aporte vitamínico extra.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Está siendo demasiado duro con sus seres queridos. Económicamente, está a punto de recoger lo sembrado. Decídase, por fin, a hacer ese cursillo, le satisfará. El exceso de ejercicio no le sienta bien.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Su pareja estará muy complaciente, disfrútelo. Económicamente, la suerte está a la vuelta de la esquina. Su olfato para los negocios le llevará a buen puerto. No realice demasiadas actividades domésticas, descanse.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Sorpresas en una relación en la que no confía mucho. Procure gastar poco, aunque puedan acusarle de tacaño. Fuerte competitividad laboral de la que saldrá airoso. Algún mareo a causa de tanta actividad.

