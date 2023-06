Horóscopo: estos son los signos del zodiaco que debés evitar cruzarte si no querés tener una pelea

Hhoróscopo: estos son los signos del zodiaco que debés evitar cruzarte si no querés tener una pelea

En esta oportunidad, el enfoque estuvo en las discusiones y por eso se encontraron los signos que debemos evitar para no caer en una pelea.

Aries

Aries es, según los expertos en la astrología, considerado como el signo más peligroso y con el que menos se deben meter aquellos que no quieren generar una discusión. Esto es porque son conocidos como guerreros que siempre querrán ganar todas las peleas que tengan y buscarán revancha en caso de que se hayan quedado poco conformes. No importan los contextos, puede ser familiar, de amistad o en una relación amorosa, quienes se meten con ellos posiblemente no tengan salida.

Escorpio

El segundo signo que es considerado por los expertos en la astrología como el más peleador del zodíaco es Escorpio. Jamás se darán por vencidos en nada y siempre volverán a aquella discusión por más pequeña que sea, asegurándose de que la van a ganar. Sin dudas que son los más vengativos y siempre recordarán cada charla o pelea.

Leo

Por último, se ubican aquellos que integran el signo de Leo. Según cuenta, meterse con ellos es básicamente comprarse un problema porque siempre sentirán que les están robando protagonismo. Son personas que poseen una muy importante fuerza interior, son inteligentes y lo mejor es que son sumamente observadoras y memoriosas. Tardará muy poco en conocer cuál es tu punto débil.