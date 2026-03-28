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Horóscopo de hoy, domingo 29 de marzo

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

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Conocé lo que te depara el horóscopo para este domingo 29 de marzo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

La Luna Llena Rosa del 2 de abril de 2026 tiene influencia en todos los signos generando impacto en temas vinculares.
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Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Aumenta la necesidad de estar más tiempo con los suyos. Los problemas financieros se resuelven de forma imprevista. Tensión laboral, manténgase alerta. Sufrirá leves dolores de cabeza, tal vez por el estrés.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Mal día para aclarar dudas sentimentales. Se avecinan gastos importantes. Procure que el trabajo no se convierta en una adicción. No comience esa dieta sin consultar con el endocrino.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Preste menos atención a la persona que quiere conquistar. Aunque tenga que gastar algo más de lo previsto, se lo puede permitir. En el trabajo, se verá inmerso en una discusión inesperada. Leves molestias de vejiga o riñones.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Su pareja está esperando una caricia, no sea tan arisco. Hoy empiezan a desaparecer sus problemas económicos. Sus intereses profesionales van viento en popa. No derroche tantas energías o acabará agotado.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Momento para afianzar su relación de pareja. Puede tener alguna sorpresa económica agradable. Buena suerte en ese nuevo proyecto profesional. Jornada propicia para comenzar alguna actividad física.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Está a punto de resolver sus problemas sentimentales. Puede surgir alguna discusión doméstica por culpa del dinero. Aporte un toque personal a los proyectos de su empresa. En su dieta diaria, tenga en cuenta las vitaminas.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Su estado de ánimo se irá tranquilizando. Puede ser víctima de una estafa. En el trabajo, le reconocen sus méritos. Se sentirá mejor si duerme un mínimo de siete horas.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Su relación progresa gracias a sus amigos. Descubra la manera de invertir sus ahorros positivamente. Le conviene recordar que no está solo en su trabajo. Fenomenal si aguanta una semana a verdura, fruta y pescado.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Sea más tolerante con su pareja. La fortuna le sonreirá dando a su economía un empujón. Si un compañero le está buscando, párele los pies. Dolores de espalda; cuidado con las posturas.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Estabilidad en las relaciones amorosas. Trate de ahorrar un poco más. Su jefe estará encantado con su trabajo. En el día de hoy, su estado de ánimo no será bueno.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Sea prudente cuando cuente un problema a su pareja. Le devuelven una suma que olvidó que había prestado. Establezca alianzas en su círculo profesional. Duerma más horas, lo necesita.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Muy bien con su familia y amigos. Motivos de satisfacción en el capítulo económico. Los consejos profesionales que reciba serán beneficiosos. Su dentadura necesita una revisión urgente.

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