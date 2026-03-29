Horóscopo de hoy, lunes 30 de marzo

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este lunes 30 de marzo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Arrancas la semana con la necesidad de ordenar tus cosas, Aries. Además, lo que le pasa a alguien cercano te hará pensar mucho sobre tu propia vida. En lo económico, no estás en tu mejor momento: toca cuidar más el bolsillo y aprender a ahorrar.

Hoy es un buen día para arrancar esos proyectos que tenés en mente, Tauro. Vas a poder hablar y entenderte bien con la gente que te rodea, y seguramente sean varias personas. Si tenés que moverte o viajar, todo va a salir sin problemas.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Géminis, tus ganas de crecer en lo profesional pueden llevarte a sumar más de un trabajo. Hoy también se activan tus vínculos sociales y la comunicación con tus compañeros será muy buena. Eso sí, en lo económico habrá altibajos, así que conviene manejarte con cuidado.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, hoy tu intuición y tu mente van de la mano, y eso te dará alegría y te hará estar más abierto y cariñoso con los demás. La gente confía en vos porque cumplís lo que prometés, sobre todo en el trabajo. Además, vas a poder expresar tus emociones más profundas con quienes te importan.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Hoy tus emociones juegan un papel clave aunque no les estés dando tanta importancia. Como sos un signo de fuego, lo que sentís influye directamente en tu concentración y en tu rendimiento en el trabajo. No las dejes de lado: tomá un momento para meditar y equilibrarte.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Virgo, hoy vas a tener una comunicación fluida con la gente que te rodea, especialmente con tu pareja, con quien vas a sentir una gran conexión. Además, es un buen momento para equilibrar tus emociones y encontrar calma interior.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Libra, hoy podés mejorar tu situación laboral gracias a tus amistades y contactos. También vas a enfocarte en tus tareas diarias, lo que te ayudará a despejarte un poco. En lo afectivo, vas a buscar más cariño y amor que pasión.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Hoy vas a estar creativo y con la mente muy activa, aunque algo dispersa. Tu tendencia a soñar despierto puede hacer que te frenes al momento de actuar. Además, solés reprimir lo que sentís por miedo o exceso de prudencia, y eso te limita: animate a expresar tus emociones.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, hoy tu eficacia en el trabajo va a destacar, sobre todo si tenés gente a cargo. Sabés cómo salir adelante con lo que tenés, y eso te ayuda a que las cosas te salgan bien. En lo familiar y sentimental, en cambio, no será tu mejor día.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Hoy tu mente estará muy abierta y tu memoria más activa de lo normal. Si tu trabajo tiene que ver con idiomas, técnica o viajes, todo va a fluir muy bien. En lo sentimental, cuidado con encerrarte demasiado en vos mismo, porque eso puede traerte problemas. No seas tan exigente con quienes te rodean.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Acuario, hoy podrías tener una oportunidad de mejorar tu economía, lo que te ayudará a sobrellevar la inestabilidad laboral. En el trabajo, vas a estar algo intolerante con tus compañeros y preferirás mantener distancia. Además, las preocupaciones cotidianas te van a pesar bastante, así que tratá de mantener la calma.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Estás en un momento muy creativo y eso te hace sentir bien con vos mismo. Las emociones de hoy van a influir en tu manera de pensar. Además, vas a tener buena comunicación con tus hermanos y recibirás o harás varias llamadas.