23 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Horóscopo del Niño Prodigio hoy: qué le depara a cada signo este lunes 23 de febrero

La combinación de Luna en Tauro y Urano genera movimientos inesperados, mientras que Marte en Acuario impulsa decisiones rápidas y cambios estructurales. Es un día ideal para revisar prioridades, ordenar emociones y actuar con mayor conciencia.

Por
El consejo general del Niño Prodigio: mantener la calma

El consejo general del Niño Prodigio: mantener la calma, evitar reacciones impulsivas y conectar con lo esencial.

  • La Luna en Tauro, junto a Urano, genera movimientos inesperados y cambios de rumbo.
  • Marte en Acuario acelera decisiones y obliga a actuar con rapidez.
  • Es un día clave para revisar finanzas, vínculos y prioridades personales.
  • Los signos de fuego deberán controlar impulsos y evitar reacciones apresuradas.

Horóscopo del Niño Prodigio hoy: la Luna en Tauro y Marte en Acuario marcan un día de decisiones rápidas y cambios inesperados para todos los perfiles zodiacales, ¿qué le depara a cada signo este lunes 23 de febrero?

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, lunes 23 de febrero

El reconocido astrólogo Víctor Florencio, más conocido como el “Niño Prodigio”, compartió su horóscopo para el comienzo de la última semana del mes y anticipó una jornada atravesada por movimientos energéticos intensos.

Con la Luna en Tauro en conjunción con Urano y Marte en Acuario acelerando definiciones, el clima astral impulsa a revisar necesidades personales, tomar decisiones con mayor conciencia y liberar tensiones acumuladas. Según el astrólogo, incluso actividades simples como caminar descalzo pueden ayudar a equilibrar la energía del día.

carta natal

El horóscopo del Niño Prodigio para cada signo del lunes 23 de febrero

Aries

Las finanzas requieren atención. No es un día para decisiones impulsivas, préstamos o inversiones riesgosas. Evaluar recursos y apoyarte en nuevas herramientas tecnológicas puede ayudarte a crecer.

Tauro

El trabajo y las responsabilidades demandarán energía, pero no descuides tu bienestar. Mantener una mirada amplia te permitirá priorizar con inteligencia y actuar con mayor claridad.

Géminis

Estás cerrando un ciclo lunar que favorece la liberación emocional. Es momento de perdonarte y soltar cargas del pasado. No apures los procesos: cada etapa necesita su propio tiempo para completarse.

Cáncer

Un vínculo o proyecto puede atravesar tensiones por diferencias de opinión. Evita reaccionar con enojo. El diálogo sincero será clave para fortalecer relaciones que realmente valen la pena.

Leo

Si surgen conflictos laborales, separa lo personal de lo profesional. Enfocarte en tus metas te ayudará a sostener el rumbo y evitar desgastes innecesarios.

Virgo

Las exigencias diarias podrían absorberte por completo. Atendé lo urgente, pero sin perder de vista tus objetivos a largo plazo. La perspectiva global será tu mejor aliada.

Libra

En temas financieros y personales, la prudencia será fundamental. Analizar riesgos y evitar decisiones basadas en impulsos momentáneos te ahorrará complicaciones futuras.

Escorpio

Se abren oportunidades para un encuentro significativo. Procurá que asuntos familiares no interfieran en tu relación actual. Priorizar vínculos que te sumen energía será clave.

Sagitario

La mente inquieta puede afectar tu bienestar físico. Un paseo consciente o una práctica corporal puede ayudarte a liberar tensión y recuperar equilibrio.

Capricornio

Las preocupaciones económicas pueden influir en tu ánimo. Recordá que el presente es tu recurso más valioso. Una persona cercana podría ofrecerte una mirada renovadora.

Acuario

Cambios repentinos de humor podrían generar incomodidad en tu entorno. Canalizar la energía reorganizando espacios o haciendo cambios en casa será una forma saludable de descargar estrés.

Piscis

No permitas que resentimientos pasados opaquen tu presente. Si dudás del compromiso de alguien, preguntá con claridad y observá con atención: la sinceridad se percibe más allá de las palabras.

Noticias relacionadas

El 22 potencia lo que sembrás hoy. No es magia instantánea: es construcción.

22 del 2: cuál es el mejor ritual para activar la energía del número 2 de la abundancia

Enterate qué te depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 22 de febrero

Luna en Aries: se trata de un fin de semana donde se activan los deseos

Luna en Aries: el fin de semana donde se activan los deseos y estos signos sentirán el impacto más fuerte

Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 21 de febrero

Enterate qué le depara a tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 20 de febrero

Es un momento ideal para escuchar la voz interior antes de que la Luna ingrese en Aries y cambie por completo la energía hacia la acción.

La Luna en los últimos grados de Piscis impulsa sueños cumplidos para algunos signos

Rating Cero

Alejo Igao había ganado el Martín Fierro Digital en 2019 y 2023

Quién es Alejo Igoa, el argentino que superó los 100 millones de suscriptores en YouTube

El ritmo vertiginoso y la carga emocional anticipan una historia intensa donde cada decisión tiene consecuencias.
play

Pasado, presente y mucha acción: esta es la película que sorprende a todos en Netflix y está siendo lo más visto

Juli Poggio sorprendió con un cambio de imagen que se volvió viral.

Nuevo color y corte de pelo: la impresionante transformación de Juli Poggio que impactó a todos

El efecto del estreno se sintió de inmediato: en pocos días escaló hasta ubicarse entre lo más visto a nivel global.
play

Esta serie a pura acción y suspenso estrenó su nueva temporada en Netflix y es lo más visto en todo el mundo: cómo se llama

Con incontables variantes en el Multiverso, estas podrían ser versiones de aspecto familiar, aunque completamente diferentes, de Spider-Man y Wolverine. 

Rumor de Marvel: cuáles son los dos famosos superhéroes que podrían morir en Avengers Doomsday

Mirtha Legrand junto a Enrique Serrano, quien interpretaba a su padre, en Los martes, orquídeas (1941).

Mirtha Legrand cumple 99 años: los detalles de su salto a la fama

últimas noticias

La UEFA suspendió provisoriamente a Prestianni por presuntos insultos racistas a Vinicius en la Champions

La UEFA suspendió provisoriamente a Prestianni por presuntos insultos racistas a Vinicius en la Champions

Hace 11 minutos
Este es el caso de la mujer que sorprendió a toda la comunidad científica

Tenía mucha fatiga y un sangrado la hizo ir al médico: nadie esperaba el diagnóstico que dio el médico

Hace 15 minutos
Conocé lo que debés hacer si te retrasaste con el pago a ARCA por el Monotributo

Como evitar que te den de baja de ARCA si te retrasaste en el pago del monotributo

Hace 28 minutos
Alejo Igao había ganado el Martín Fierro Digital en 2019 y 2023

Quién es Alejo Igoa, el argentino que superó los 100 millones de suscriptores en YouTube

Hace 34 minutos
México: Sheinbaum aseguró que se restableció la normalidad tras la violencia por la muerte de El Mencho

México: Sheinbaum aseguró que "se restableció la normalidad" tras la violencia por la muerte de "El Mencho"

Hace 50 minutos