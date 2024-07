Horóscopo del fin de semana del viernes 26 al domingo 28 de julio

Al mismo tiempo, bajo el influjo de la Luna Llena que tiene el 21 en el signo de Capricornio aporta fuerza de voluntad para perseguir y materializar los sueños: “Si abandonas los sueños, ellos nos abandonan inmediatamente a nosotros y se van con otros”.

Horóscopo del fin de semana para Aries

La Luna Llena te conduce a la cima del éxito. Venus te hace irresistible, pero cuidado con las envidias.

En el amor, se mencionan signos compatibles como Leo, Libra y Capricornio. También se hacen referencias a cartas del Tarot que sugieren relaciones estables o la posibilidad de embarazo.

Horóscopo del fin de semana para Tauro

Se enfatiza la importancia de no detenerse ni tener miedo, siendo auténtico y buscando el éxito deseado. Se mencionan signos compatibles como Acuario, Virgo y Escorpio, que podrían ofrecer amor verdadero y estabilidad. También se sugiere la posibilidad de una propuesta de matrimonio.

Horóscopo del fin de semana para Géminis

Puede que te sientas inquieto y con humor cambiante, pero Júpiter y Marte te traen suerte. Géminis tiene la capacidad de ser líder en todas sus acciones y proyectos.

Se mencionan signos compatibles como Aries, Libra y Sagitario, prometiendo nuevas y compatibles relaciones amorosas.

Horóscopo del fin de semana para Cáncer

Es un buen momento para estar con alguien y consolidar relaciones emocionales. Se enfatiza la importancia de pasar tiempo en la naturaleza para revitalizar la energía.

Cáncer será muy compatible con los signos de Escorpió, Piscis y Aries, promoviendo relaciones positivas y armoniosas.

Horóscopo del fin de semana para Leo

Es un tiempo de despertar energía positiva. Se enfatiza la importancia de celebrar y viajar, así como rodearse de compañías importantes. La carta de la Templanza indica un momento de crecimiento personal y espiritual.

Los signos compatibles para Leo son Sagitario, Acuario y Aries, quienes pueden acercarse con intenciones positivas y propuestas de amor o matrimonio. Se aconseja a Leo buscar estabilidad emocional y evitar relaciones complicadas o múltiples.

Horóscopo del fin de semana para Virgo

Se enfatiza la importancia de ser feliz, alegre y dejar atrás las energías negativas y las relaciones tóxicas que pueden obstaculizar el progreso. El viernes es el mejor día para Virgo.

Los signos compatibles con Virgo serán Tauro, Capricornio y Aries, quienes pueden ofrecer apoyo y ayudar en el crecimiento personal y profesional. Disfrutarás del amor como no lo hacías hace tiempo.

mujer luna llena

Horóscopo del fin de semana para Libra

Se aconseja a Libra no creer en las opiniones negativas de otras personas y no dejarse influenciar por individuos manipuladores. Es crucial diferenciar entre aquellos que desean lo mejor y quienes no, y poner a cada uno en su lugar.

Los signos compatibles con Libra serán Acuario, Géminis y Leo, según las cartas. Se aconseja a Libra dejar ir a personas o situaciones que ya no le sirven y aprender a soltar lo que no es.

Horóscopo del fin de semana para Escorpio

La carta de la Justicia marca un período en el que la justicia estará de tu lado. Escorpio, eres conocido por tu habilidad para dialogar y discutir, pero ahora es crucial que canalices esta energía hacia soluciones constructivas que te permitan avanzar positivamente.

Los signos compatibles para ti en este período son Piscis, Cáncer y Virgo.

Horóscopo del fin de semana para Sagitario

La Luna Llena favorece tu dinero y podrías recibir ingresos inesperados. Estás en un momento propicio para crecer, resolver asuntos pendientes y avanzar en tu vida, especialmente en áreas donde has estado estancado.

También se destaca la importancia de despejar la mente y no permitir que problemas triviales afecten tu paz interior. Los signos Leo, Libra y Tauro son mencionados como compatibles contigo para relaciones fugaces y apasionadas.

Horóscopo del fin de semana para Capricornio

Alejarte de personas tóxicas y de malos consejos será fundamental para tu bienestar. A nivel emocional, los signos compatibles que se acercarán a ti con intenciones positivas son Aries, Tauro y Leo.

La Luna Llena en tu signo te hace renacer y puede traerte un comienzo maravilloso. Tus planes y deseos serán bendecidos por el cosmos.

Astrología, luna llena Pexels Brett Sayles

Horóscopo del fin de semana para Acuario

Sueña a lo grande, la fortuna está de tu lado: la clave está en tomar decisiones prácticas y directas, sin dramatizar ni exagerar.

En cuanto a relaciones personales, busca el apoyo de personas que realmente te aprecien y te impulsen, como Aries, Tauro o Libra.

Horóscopo del fin de semana para Piscis

Piscis, te viene la carta de La Torre, que simboliza fuerza, determinación y crecimiento personal. Debes tomar decisiones y avanzar hacia lo que realmente te hace feliz, identificando quiénes te están ayudando a progresar y quiénes no.

En el amor, se espera que encuentres parejas fieles, especialmente del signo de Cáncer, Escorpio o Sagitario, quienes serán muy compatibles contigo.