Horóscopo del fin de semana del viernes 24 al domingo 26 de mayo

Horóscopo del fin de semana para Aries

Calma, que todo pasa. Pueden ser días muy acelerados que te hagan sentir explosivo en cuestiones de carácter, celos o desconfianza, pero trata de calmarte y pensar dos veces antes de actuar. Creces ante los retos y esta Luna Llena te da alas para que salgas triunfador. Se abren nuevas perspectivas ante ti.

Horóscopo del fin de semana para Tauro

Son días para tomar acción y empezar a crecer, así que no tengas miedo a gastar dinero porque viene una era nueva en cuestiones de estabilidad. Una revelación muy importante sobre una mentira del pasado te va ayudar a sanar el corazón. La Luna Llena te transmite una energía renovadora y puede traerte cambios positivos.

Horóscopo del fin de semana para Géminis

Con el inicio de tu temporada, que tuvo lugar el martes 21, es el momento de empezar a tener buenas energías. Sin embargo, trata de ir paso a paso y administrar tu tiempo. La Luna Llena aleja las tensiones y te armoniza. El planeta Venus ingresa en tu signo el jueves 23 y el amor alegrará tu vida.

Horóscopo del fin de semana para Cáncer

No te sabotees a ti mismo y no te sientas menos que los demás. Es el momento de tener logros, éxitos y poner el yo primero. La Luna Llena te revitaliza, animándote a superar cualquier barrera que te separe de tus sueños y a no rendirte, pero no debes aferrarte a viejos recuerdos.

Horóscopo del fin de semana para Leo

Son días para atrapar la luz en tu vida: sal a divertirte, convive con la familia, vete de vacaciones. Estás sufriendo muchos altibajos, pero la Luna Llena puede desencadenar situaciones que te beneficien mucho. Confía en ti y no pierdas tu optimismo porque todo tu trabajo está dando frutos.

Horóscopo del fin de semana para Virgo

Te viene un apoyo de energía positiva o una sanación espiritual. Un trabajo nuevo o extra te va a dar mucho que ganar. Contarás con muchas oportunidades para relacionarte y conseguir éxitos personales y profesionales. La Luna Llena puede traerte la solución a un conflicto familiar.

Horóscopo del fin de semana para Libra

Es tu momento de brillar, conseguir estabilidad y empezar a crecer económicamente. Te vienen regalos que no esperabas y sorpresas que te van a dar alegrías. Toma la iniciativa, que estás protegido por el Cosmos. La Luna Llena del jueves 23 puede traerte un viaje que cambie tu vida.

Horóscopo del fin de semana para Escorpio

La suerte y la determinación están de tu lado, pero trata de calmarte y no explotes porque sí. Te van a llegar muchas sorpresas para que puedas tener más estabilidad. Son días favorables para hacer algún cambio y disfrutar de la vida de una forma distinta. La Luna Llena favorece el trabajo y las cuestiones económicas.

Horóscopo del fin de semana para Sagitario

Has tenido sentimientos y energías encontradas, pero estás saliendo adelante y llega tu momento de crecer, merecer y atrapar la buena suerte. Viene estabilidad económica y cambios positivos en cuestiones laborales. Con la Luna Llena en tu signo, el jueves 23, lo que inicies estos días será bueno para ti.

Horóscopo del fin de semana para Capricornio

Son días de estabilidad y crecimiento económico, por lo que es importante que sepas quién te rodea. Estás en el momento de merecer, pero tienes que aprender de los errores. El sábado 25 y domingo 26 son tus días mágicos y la Luna en tu signo puede concederte un deseo.

Horóscopo del fin de semana para Acuario

Son días de madurez, de tomar determinaciones y alejarse de las personas tóxicas. Puede haber un viaje por trabajo y un dinero extra que te ayudará a pagar deudas. Vas a contar con el apoyo de amigos, muy favorecidos por la Luna Llena, para resolver cuestiones pendientes y recobrar la serenidad.

Horóscopo del fin de semana para Piscis

Son días de triunfo, determinación y crecimiento. Es posible que te sientas inquieto y preocupado, pero esta Luna Llena no puede ser más positiva contigo y te abre las puertas del éxito. Llega un amor verdadero, estabilidad emocional y el despertar de una nueva vida.