10 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Fin de semana de limpieza emocional: qué energías traen el sábado 10 y domingo 11 de enero según la Luna

Menos ruido, más honestidad emocional y una clara invitación a elegir con más coherencia lo que queremos construir a partir de ahora.

Por
 ¿Qué energías traen el sábado 10 y domingo 11 de enero según la Luna?

 ¿Qué energías traen el sábado 10 y domingo 11 de enero según la Luna?

  • Fin de semana marcado por las últimas fases lunares antes de la Luna Nueva en Capricornio
  • Energía ideal para cerrar ciclos, ordenar emociones y soltar lo innecesario
  • No es un momento para iniciar proyectos, sino para ajustar y depurar
  • Sensación de cierre y revisión interna

Fin de semana de limpieza emocional: la combinación lunar marca un proceso que va de lo vincular a lo profundo, ayudándonos a tomar conciencia de qué relaciones y decisiones necesitan una revisión. ¿Qué energías traen el sábado 10 y domingo 11 de enero según la Luna?

Enterate que deparan los astros para tu signo.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, sábado10 de enero de 2026

El sábado 10 y domingo 11 del primer mes anual llega con un clima astral particular: el astro nocturno transita sus últimos días antes de la Luna Nueva en Capricornio y propone cierres, ajustes y depuración emocional. No es un finde para forzar comienzos, sino para ordenar lo que ya está en marcha y soltar lo que pesa más de la cuenta.

Estos días libres funcionan como una antesala directa del poderoso novilunio, que marcará nuevos objetivos, compromisos y estructuras para el mes. Por eso, el escenario astral no es de acción inmediata, sino de preparación interna.

Libra Escorpio

Energías que traen el sábado 10 y domingo 11 de enero según la Luna

Sábado 10 de enero: Último Cuarto de Luna en Libra

El sábado se vive bajo la influencia del último cuarto lunar en Libra, una fase que invita a hacer ajustes conscientes, especialmente en temas de vínculos, acuerdos y decisiones compartidas. Es un día ideal para revisar dinámicas relacionales, detectar desequilibrios y preguntarnos si lo que estamos sosteniendo sigue siendo justo para ambas partes.

La energía libriana favorece el diálogo, la búsqueda de consensos y la necesidad de armonía, pero también puede mostrar con claridad dónde estamos cediendo de más o esperando demasiado del otro. No se trata de confrontar, sino de ordenar lo que ya no fluye y redefinir prioridades emocionales.

Es un buen momento para:

  • Cerrar conversaciones pendientes
  • Replantear acuerdos o compromisos
  • Tomar distancia de vínculos que generan desgaste
  • Buscar equilibrio entre deseo propio y expectativas ajenas

Domingo 11 de enero: la Luna entra en Escorpio

El domingo la energía da un giro profundo con la entrada de la Luna en Escorpio. El clima se vuelve más introspectivo, intenso y emocional. Es un día que invita a mirar hacia adentro, conectar con emociones reales y dejar de lado las apariencias.

Escorpio saca a la luz lo que estaba oculto, aquello que evitamos sentir o decir. Pueden aparecer recuerdos, intuiciones o verdades internas que piden ser reconocidas. No es una jornada social ni liviana: es ideal para el silencio, la introspección y los cierres emocionales conscientes.

La Luna en Escorpio favorece:

  • Soltar cargas emocionales acumuladas
  • Cortar con hábitos o vínculos tóxicos
  • Procesar emociones profundas
  • Hacer espacio interno para una nueva etapa
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Luna Nueva en Capricornio del 18 de enero marca uno de los momentos más importantes del mes

Luna Nueva en Capricornio de enero: cómo impacta en todos los signos del zodíaco

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 9 de enero de 2026

¿Cómo impacta Mercurio en Capricornio en la comunicación de todos los signos?

¿Cómo impacta Mercurio en Capricornio en la comunicación de todos los signos?

Enterate qué depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 8 de enero de 2026

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 7 de enero de 2026

Horóscopo de hoy, martes 6 de enero de 2026.

Horóscopo de hoy, martes 6 de enero de 2026

Rating Cero

Para quienes disfrutan de las comedias negras y no esperan corrección política, es una opción ideal para salir de lo convencional.
play

Esta comedia oscura tiene actores destacados y muestra la relación de las personas con los perros: como encontrarla en Netflix

Matt Damon trabaja en una nueva película de Christopher Nolan. 

La impresionante transformación física de Matt Damon para hacer de Odiseo en La Odisea

Netflix recuperó un clásico con Reese Witherspoon que rápidamente llegó a lo más visto.
play

Netflix recuperó un clásico con Reese Witherspoon que rápidamente llegó a lo más visto: qué película es

Pablo Duggan. 

Pablo Duggan renueva las mañanas de Radio 10 con el estreno de "Todo es posible"

Ambos cruzaron publicaciones y sus seguidores dejaron sus comentarios.

Romance 2026: quién es la nueva pareja de Nico González, el jugador de la Selección Argentina

Lejos de ser solo un relato histórico, Oppenheimer combina drama, thriller político y juicio moral, explorando el peso de las decisiones individuales en el destino de la humanidad.
play

Fue ganadora de un Oscar, está basada en una historia real y dejó sin palabras a todo el público: cual es la película que llegó a Netflix

últimas noticias

 ¿Qué energías traen el sábado 10 y domingo 11 de enero según la Luna?

Fin de semana de limpieza emocional: qué energías traen el sábado 10 y domingo 11 de enero según la Luna

Hace 13 minutos
La historia del asesino en serie que conmocionó a una nación entera

Quién era Manuel Delgado Villegas, el asesino en serie más importante de España: tenía un apodo particular

Hace 15 minutos
Independiente debuta ante Alianza Lima en la Serie Río de la Plata.

Independiente inaugura el fútbol de verano: enfrenta a Alianza Lima en Uruguay

Hace 21 minutos
La humedad y el calor vuelven a ser protagonistas., 

Llueve en Buenos Aires: cómo seguirá el clima tras la ciclogénesis

Hace 1 hora
Renovar mensualmente el capital junto con los intereses permite sostener el rendimiento acumulado. 

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 5.150.000 pesos a 30 días en enero 2026

Hace 1 hora