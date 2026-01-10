Fin de semana de limpieza emocional: qué energías traen el sábado 10 y domingo 11 de enero según la Luna Menos ruido, más honestidad emocional y una clara invitación a elegir con más coherencia lo que queremos construir a partir de ahora. Por + Seguir en







¿Qué energías traen el sábado 10 y domingo 11 de enero según la Luna?

Fin de semana marcado por las últimas fases lunares antes de la Luna Nueva en Capricornio

Energía ideal para cerrar ciclos, ordenar emociones y soltar lo innecesario

No es un momento para iniciar proyectos, sino para ajustar y depurar

Sensación de cierre y revisión interna Fin de semana de limpieza emocional: la combinación lunar marca un proceso que va de lo vincular a lo profundo, ayudándonos a tomar conciencia de qué relaciones y decisiones necesitan una revisión. ¿Qué energías traen el sábado 10 y domingo 11 de enero según la Luna?

El sábado 10 y domingo 11 del primer mes anual llega con un clima astral particular: el astro nocturno transita sus últimos días antes de la Luna Nueva en Capricornio y propone cierres, ajustes y depuración emocional. No es un finde para forzar comienzos, sino para ordenar lo que ya está en marcha y soltar lo que pesa más de la cuenta.

Estos días libres funcionan como una antesala directa del poderoso novilunio, que marcará nuevos objetivos, compromisos y estructuras para el mes. Por eso, el escenario astral no es de acción inmediata, sino de preparación interna.

Libra Escorpio Energías que traen el sábado 10 y domingo 11 de enero según la Luna Sábado 10 de enero: Último Cuarto de Luna en Libra El sábado se vive bajo la influencia del último cuarto lunar en Libra, una fase que invita a hacer ajustes conscientes, especialmente en temas de vínculos, acuerdos y decisiones compartidas. Es un día ideal para revisar dinámicas relacionales, detectar desequilibrios y preguntarnos si lo que estamos sosteniendo sigue siendo justo para ambas partes.

La energía libriana favorece el diálogo, la búsqueda de consensos y la necesidad de armonía, pero también puede mostrar con claridad dónde estamos cediendo de más o esperando demasiado del otro. No se trata de confrontar, sino de ordenar lo que ya no fluye y redefinir prioridades emocionales.

Es un buen momento para: Cerrar conversaciones pendientes

Replantear acuerdos o compromisos

Tomar distancia de vínculos que generan desgaste

Buscar equilibrio entre deseo propio y expectativas ajenas Domingo 11 de enero: la Luna entra en Escorpio El domingo la energía da un giro profundo con la entrada de la Luna en Escorpio. El clima se vuelve más introspectivo, intenso y emocional. Es un día que invita a mirar hacia adentro, conectar con emociones reales y dejar de lado las apariencias. Escorpio saca a la luz lo que estaba oculto, aquello que evitamos sentir o decir. Pueden aparecer recuerdos, intuiciones o verdades internas que piden ser reconocidas. No es una jornada social ni liviana: es ideal para el silencio, la introspección y los cierres emocionales conscientes. La Luna en Escorpio favorece: Soltar cargas emocionales acumuladas

Cortar con hábitos o vínculos tóxicos

Procesar emociones profundas

Hacer espacio interno para una nueva etapa