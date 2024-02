Empezá bien la semana: qué ritual de la suerte debes hacer todos los lunes para atraer la buena fortuna

Desde este lugar, el Feng Shui no solo brinda consejos sobre la decoración hogareña, la ubicación de los muebles y la presencia de ciertos amuletos o elementos poderosos vibratoriamente. También sugiere realizar distintos rituales para atraer los objetivos que llevamos en el corazón.

En este sentido, para tener un campo energético optimista todas las semanas la filosofía milenaria china invita a darle vida a la siguiente ceremonia mágica para ser una persona atravesada por el buen devenir, situaciones positivas y expansión.

ritual agua con sal

Cuál es el ritual de la suerte del Feng Shui para hacer en el inicio de cada semana

El Feng Shui considera que la energía o "chi" es la fuerza vital que está dispersa en nuestra vida y cuando se manifiesta de manera libre trae buena suerte, equilibrio y bienestar.

Por eso, esta práctica milenaria oriental sugiere depurar la energía que nos rodea, ya que muchas veces se ve contaminada por algunas circunstancias o personas, y una de las maneras es con el rito de sal.

Es muy rápido y sencillo, solamente tener que agregar en un vaso agua, dos cucharadas de sal y revolver con atención hasta que se disuelva. Después deja reposar el agua con sal durante una hora y luego lávate las manos con ese agua "purificada". Mientras lo hacer decí en voz alta: "La sal es protectora y me ayudará a tener buenas energía, dinero y protección". Repetila hasta que no haya más líquido para lavarse las manos.

ritual agua con sal

Cuando finalices no uses ningún paño y deja que tus manos se sequen solas, ya sea aplaudiendo o haciendo chasquido con los dedos. No te limpies de forma inmediata para que el poder del ritual impacte de manera eficiente.

Es importante limpiar y ordenar el hogar, quemar un incienso de salvia o sándalo y dejar libre la puerta de entrada para que la energía fluya sin densidad. Esto eliminará las frecuencias negativas del recinto y actuará como un imponente escudo energético que brindará armonía, calidez y claridad mental a tu vida.