20 de abril de 2026 Inicio
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El tránsito del día que puede cambiar cómo se siente cada signo

No todo cambio llega para romper tu estabilidad; algunos llegan para enseñarte dónde realmente está tu paz.

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El tránsito del día puede cambiar cómo se siente cada signo. 

El tránsito del día puede cambiar cómo se siente cada signo. 

  • Hoy hay una energía que mezcla necesidad de seguridad con ganas de moverse.
  • Los pensamientos que aparecen para mostrar lo que ya no podés seguir evitando.
  • Las señales en los vínculos traen claridad inesperada.
  • Un nuevo ritmo que empieza a sentirse en lo cotidiano.

El tránsito del día que puede cambiar cómo se siente cada perfil astral: con el Sol recién ingresado en Tauro y la Luna en Géminis en cuarto creciente, se mezcla una energía muy especial. ¿cómo impacta en todos los signos?

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Por un lado, el signo del toro pide bajar el ritmo, enraizar, cuidar lo que vale, y por el otro, el de los gemelos mueve la mente, las conversaciones y la necesidad de entender hacia dónde ir.

Lo interesante de este contacto celestial es que, mientras una parte de vos quiere estabilidad, otra ya está buscando cambio. Esa tensión puede sentirse en todos los signos como una pregunta interna: ¿Cómo construyo algo sólido sin dejar de escuchar lo que está cambiando dentro de mí?

joven escribe en la playa

Cómo impacta en cada signo el tránsito del día

Aries

Sentís la necesidad de ordenar tus prioridades. Después de mucho movimiento interno, este tránsito te pide valorar más tu energía y no regalarla.

Tauro

El astro solar entra en tu signo y comienza tu temporada. Hay una renovación personal importante: tu identidad empieza a tomar más fuerza y presencia.

Géminis

El astro nocturno en tu signo te vuelve más sensible de lo habitual. Tus emociones quieren expresarse, aunque no siempre sepas cómo ponerlas en palabras.

Cáncer

Este tránsito activa tu mundo interno. Podés sentirte más intuitivo y conectado con señales que antes estabas ignorando.

Leo

Se iluminan amistades, proyectos y vínculos. Empezás a ver quién suma de verdad a tu crecimiento.

Virgo

Tauro armoniza con vos y te ayuda a recuperar claridad. Es un escenario para volver a confiar en tu propio proceso.

Libra

Hay transformación emocional. Algo que parecía estable puede empezar a mostrar que necesita una nueva forma.

Escorpio

El Sol en tu signo opuesto pone foco en relaciones. Vas a notar con claridad qué vínculos te sostienen y cuáles ya no.

Sagitario

Tu rutina necesita ajustes. Este tránsito te muestra que también se puede crecer desde lo simple.

Capricornio

Se despierta una energía más suave. El placer vuelve a tener un lugar importante en tu vida.

Acuario

Tu atención va hacia el hogar, la familia y la base emocional. Hay algo en tu interior que pide contención.

Piscis

Tu forma de comunicar cambia. Podés encontrar palabras para algo que venías sintiendo hace tiempo.

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