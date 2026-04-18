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Horóscopo de hoy, domingo 19 de abril

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

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Conocé lo que te depara el horóscopo para este domingo 19de abril de 2026con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

La caridad, en los sentimientos, empieza por uno mismo. Sus recursos económicos empiezan a escasear. Está en alza profesional, pero no sea impaciente. Una leve tortícolis puede protagonizar este día.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Hay una persona con la que llegará a entablar amistad. En lo económico, desconfíe del dinero fácil. Posibles tensiones en su lugar de trabajo. La mente se refresca con un paseo en solitario.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Si su relación es antigua, irá muy bien; si no, olvídela. Debe ahorrar parte de sus ingresos. Deje a un lado los nervios y luche por ese ascenso. La falta de descanso afecta a su estado nervioso.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

A lo mejor puede vivir una aventura amorosa inesperada. En los asuntos económicos todo marcha bien. Oportunidad para ampliar conocimientos en la empresa. Debido al estrés, puede sufrir dolores de cabeza.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Poca disposición para el amor. Empieza a disfrutar de un buen momento económico. Han conseguido entre todos un entorno laboral envidiable. No olvide esa revisión sanitaria pendiente.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Si no quiere perder a su pareja, dedíquele el tiempo necesario. Puede aprovechar ahora para solicitar un crédito. Buen día para las cuestiones profesionales. Empiece a hacer ejercicio moderado.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Aunque es muy reflexivo, desmelénese un poco. Está en un buen momento económico. Subirá de escalón en el organigrama de su empresa. Problemas para conciliar el sueño, es algo pasajero.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Su relación de pareja está necesitando una terapia. Mal momento para obtener beneficios. Es un buen día para buscar ofertas de trabajo. Esa molestia ocular puede ser por falta de sueño.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

No rechace invitaciones para pasarlo bien con sus amigos. Aunque no es el mejor momento para ahorrar, inténtelo. En los asuntos laborales deberá tener paciencia. Se encontrará bien, tanto física como psicológicamente.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Estabilidad perfecta en el amor, procure mantenerla. Se verá obligado a realizar gastos extraordinarios. Su intuición será muy valorada por sus superiores. Va a tener que cuidarse más.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Inténtelo, demuestre más cariño y comprensión. Gracias a ese carácter ahorrativo se puede permitir algunos caprichos. Le invadirá un espíritu constructivo en el mundo laboral. Sea cuidadoso con los pequeños detalles de su salud.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Láncese con ilusión a esa nueva relación, sin duda acertará. Posibilidad de encontrar nuevas fuentes de ingresos. No deje que la desgana manche su prestigio profesional. Sentirá ligeros dolores de cabeza.

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