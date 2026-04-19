Horóscopo de hoy, lunes 20 de abril

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este lunes 20 de abril de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

Hoy es un día para ordenar tu rutina y comenzar una semana más saludable. Moverse un poco, comer balanceado y descansar bien son claves para tener energía y estar de buen ánimo. Esos pequeños hábitos hacen la diferencia.

(21 de abril al 21 de mayo)

Tauro especial cuidado con los falsos amigos hoy: pueden lastimar más que ayudar. Los verdaderos te apoyan sin imponer ni meterse en tus decisiones.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Géminis necesitas que alguien te escuche, buscá dentro de tu propio círculo íntimo. Compartir lo que te pasa hace que los problemas se sientan más livianos y fáciles de llevar.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Cáncer es un buen día para poner orden en tu agenda repleta de eventos sociales. Elegí dónde estar y cuidá tus energías para poder aprovechar las ocasiones.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Leo, la jornada se perfila tranquila y eso te permitirá disfrutar de quienes te rodean. Las charlas serán valiosas y habrá espacio para compartir ideas, proyectos y dar una mano con generosidad.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Tu carácter abierto te ayuda a hablar con facilidad y conocer gente nueva Virgo durante esta semana. Si además escuchás con atención, tus vínculos serán más fuertes y duraderos.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Se vienen días en los que los nervios pueden aparecer con fuerza. Respirá hondo libra, mantené la calma y recordá que la paciencia y la organización son tus mejores aliados.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Escorpio últimamente te preocupa demasiado la seguridad de los tuyos. Está bien estar atento, pero no dejes que se vuelva obsesión: confiá en que ellos también saben cuidarse y así evitarás tensiones innecesarias.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

No te rindas tan rápido en el amor Sagitario. Con paciencia, constancia y sinceridad, tenés más chances de encontrarlo de lo que imaginás.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Las relaciones familiares se están fortaleciendo y eso te permite recuperar tiempo perdido Capricornio. Es un buen momento para hablar, compartir y expresar lo que sentís con sinceridad.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Acuario hoy es un buen día para poner orden en tu casa. Dedicar tiempo a organizar y limpiar te va a dar comodidad, equilibrio y sensación de control.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Una buena manera de fortalecer la relación de pareja es mirar hacia adelante juntos Piscis. Planear proyectos, sueños y metas compartidas ayuda a recuperar la complicidad y a sentir que ambos avanzan en el mismo sentido.