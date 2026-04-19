La Luna cambia todo hoy: lo que nadie te contó sobre este tránsito Lo que hoy se mueve no es casual: es parte de un proceso de cierre y reorganización que abre la puerta a un nuevo ciclo que empieza a tomar forma en los próximos días. Por + Seguir en







El clima astral de estos días se presenta con una intensidad que se percibe tanto a nivel interno como en lo colectivo

Se activa un momento de transición donde ciertas situaciones comienzan a mostrar su punto límite o de definición

La energía disponible empuja a tomar decisiones que venían postergadas o en tensión acumulada

Se siente una mezcla entre cierre de etapa y preparación para un nuevo inicio que empieza a asomar La Luna cambia todo hoy: el clima astral de estos días viene con una carga de intensidad difícil de ignorar. No se trata solo de una sensación general de movimiento interno, sino de un punto de tensión que activa decisiones, ¿qué es lo que nadie te contó sobre este tránsito?

En el escenario astral, el Sol en los últimos grados de Aries forma una tensión con Plutón en los primeros grados de Acuario, generando un aspecto de alta presión que se siente como un cierre antes de un nuevo comienzo.

Este detalle es importante: el Sol está transitando el final de Aries, es decir, el cierre simbólico de un ciclo de impulso, identidad y acción. Recién ingresará en el signo el 20 de abril, por lo que estos últimos grados funcionan como una especie de “umbral energético”, donde todo lo que no se resolvió durante el mes puede volver a aparecer con más fuerza. Del otro lado, Plutón en los primeros grados de Acuario marca el inicio de procesos profundos de transformación colectiva, tecnológica y estructural, que no se resuelven rápido y que tienen un efecto de largo plazo.

Astrologia Lo que nadie te conto del tránsito de hoy La cuadratura entre ambos planetas genera una fricción entre lo individual y lo colectivo, entre la urgencia de actuar y la necesidad de transformar lo que ya no sostiene el futuro.

Se intensifican situaciones que exigen decisiones rápidas, pero profundas

Aparece una tensión entre deseo personal y cambios estructurales inevitables

Surgen dinámicas de control, poder o confrontación con lo que ya no se puede sostener

Se activan cierres de etapa vinculados a la identidad, la forma de actuar o el rumbo personal

Se siente una presión interna por “resolver algo ya”, aunque el proceso real sea más complejo Este tipo de tránsito no suele pasar desapercibido: funciona como un punto de inflexión donde lo que se venía acumulando empieza a tomar forma concreta. La sensación puede ser de incomodidad o intensidad, pero también de claridad respecto a qué ya no tiene continuidad posible.