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El Sol entra en Tauro el 20 de abril: cómo impacta esta nueva energía en todos los signos

Después de semanas de impulso, velocidad y decisiones aceleradas, comienza una etapa más estable, sensorial y enfocada en construir.

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Sol en Tauro: ¿cómo impacta esta nueva energía en todos los signos?.

Sol en Tauro: ¿cómo impacta esta nueva energía en todos los signos?.

  • El 20 de abril el Sol deja Aries e ingresa en Tauro, cambiando el clima energético general.
  • La intensidad y la urgencia de las semanas anteriores comienzan a bajar.
  • Empieza una etapa más estable, concreta y enfocada en sostener lo que tiene valor.
  • Tauro pone el foco en seguridad, autoestima, vínculos y recursos personales.

El Sol entra en Tauro el 20 de abril: a fin de mes el astro solar deja atrás la intensidad de Aries e ingresa en el perfil zoduiacal del toro, marcando un cambio importante en el clima del cielo, ¿cómo impacta esta nueva energía en todos los signos?

Enterate qué deparan los astros para tu signo.
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Tauro es un signo de tierra que habla de seguridad, disfrute, valor personal y conexión con lo concreto. Y este año ese ingreso tiene un matiz especial: Venus regente de Tauro también se encuentra en este lugar, su signo de residencia, potenciando todavía más todo lo relacionado con vínculos, placer, dinero y autoestima.

Esta combinación hace que la vibra taurina se sienta con más fuerza en todos los signos, invitando a bajar el ritmo para elegir mejor qué vale la pena sostener.

tauro

Cómo impacta el Sol en Tauro en todos los signos

Aries

Después de semanas muy movilizantes, esta energía te invita a enfocarte en tu estabilidad. Es momento de revisar cuánto valen tu tiempo, tu energía y tus recursos.

Tauro

Comienza tu temporada y eso significa renacimiento personal. Vas a sentir más claridad para priorizarte, tomar decisiones y conectar con lo que realmente querés.

Géminis

El ingreso del Sol en Tauro trae una pausa necesaria. Es tiempo de descansar mentalmente, cerrar ciclos y escuchar más lo que sentís.

Cáncer

Se activa tu vida social y tus proyectos a futuro. Vas a sentir más claridad para elegir con quién querés compartir tu energía.

Leo

La energía se mueve hacia tu mundo profesional. Puede aparecer una etapa para consolidar metas y darle forma a algo importante.

Virgo

Tauro es un signo afín a vos y eso puede traerte alivio. Es una etapa favorable para crecer, estudiar o abrir tu mirada hacia nuevas posibilidades.

Libra

Como Venus también es tu regente, este tránsito toca fibras profundas. Es un momento para transformar vínculos y revisar tus verdaderas necesidades emocionales.

Escorpio

El Sol ilumina tu zona de relaciones. Vas a sentir con más claridad qué vínculos te nutren y cuáles necesitan un nuevo equilibrio.

Sagitario

Tu rutina diaria empieza a pedir más orden. Esta energía puede ayudarte a construir hábitos más saludables y sostenibles.

Capricornio

Para vos, Tauro trae una energía muy favorable. Se activa el disfrute, la creatividad y una etapa más conectada con el placer.

Acuario

El foco se mueve hacia tu hogar y tu mundo emocional. Puede ser un período para buscar mayor seguridad interna.

Piscis

La energía taurina favorece tu comunicación. Vas a sentirte más claro para expresar lo que querés y poner límites con serenidad.

Qué deja esta temporada taurina

Con el Sol y Venus en Tauro al mismo tiempo, esta temporada puede sentirse como una invitación colectiva a:

  • valorar lo esencial
  • construir con más calma
  • fortalecer vínculos reales
  • cuidar la energía personal
  • elegir desde el deseo auténtico

Después del fuego de Aries, el cielo propone algo distinto: no correr más rápido, sino avanzar con más sentido.

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