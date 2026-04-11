11 de abril de 2026 Inicio
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¿Cuál es el mejor ritual de amor para la entrada de Venus en Géminis?

No se trata de forzar vínculos intensos, sino de activar la comunicación, el magnetismo y las conexiones que fluyen con naturalidad.

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¿Cuál es el mejor ritual de amor para la entrada de Venus en Géminis?

¿Cuál es el mejor ritual de amor para la entrada de Venus en Géminis?

  • El ingreso de Venus en Géminis el 24 de abril activa una energía amorosa más liviana, mental y comunicativa.
  • Este tránsito favorece vínculos basados en la conversación, el intercambio de ideas y la curiosidad.
  • El amor durante este período se expresa de forma más dinámica, flexible y abierta a nuevas experiencias.
  • Géminis potencia el deseo de conectar desde lo intelectual antes que desde lo emocional profundo.

¿Cuál es el mejor ritual de amor para la entrada de Venus en Géminis?: el ingreso del planeta del amor en el signo de aire el 24 de abril abre un portal energético ideal para atraer relaciones románticas desde un lugar más liviano, curioso y mental.

Enterate qué deparan los astros para tu signo.
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Con Géminis activado, la conexion amorosa deja de moverse desde la intensidad para fluir a través de la charla, el humor, la curiosidad y la conexión mental. Por eso, este rito no apunta a atraer a una persona en particular, sino a abrir tu energía a nuevas posibilidades, más livianas y espontáneas.

Durante este tránsito, es buen ciclo para animarte a hablar más, responder mensajes, conocer gente nueva o retomar conversaciones pendientes: muchas veces, el amor no aparece como un destino marcado, sino como una conversación que empieza sin darte cuenta.

geminis

El mejor ritual de amor con Venus en Géminis

Este rito aprovecha la energía geminiana: la palabra, la intención y la conexión mental.

Vas a necesitar:

  • Una vela blanca o rosa
  • Papel y lapicera
  • Un perfume o esencia que te guste
  • Música suave (opcional)

Paso a paso:

  • Encendé la vela en un espacio tranquilo, idealmente el mismo 24 de abril o durante los días posteriores.
  • En el papel, escribí cómo querés sentirte en el amor, no una persona específica. Ejemplo: “Quiero un vínculo divertido, con conexión mental, charla fluida, complicidad y libertad”.
  • Leé lo que escribiste en voz alta (clave en Géminis: activar la palabra).
  • Aplicá un poco de perfume en el papel o en vos, como símbolo de atracción.
  • Cerrá los ojos unos segundos e imaginá conversaciones, risas y encuentros espontáneos.
  • Guardá el papel en un lugar especial o doblalo y llevátelo con vos unos días.
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