Como le irá a cada signo del zodíaco en 2026 según Niño Prodigio

El astrólogo dominicano Víctor Florencio , conocido popularmente como Niño Prodigio , dio a conocer sus proyecciones para los doce signos del zodíaco durante el año 2026. A través de sus plataformas digitales, detalló qué tipo de energías marcarán los próximos meses y cuáles serán los ejes principales para cada uno.

Según explicó, el nuevo año estará atravesado por una fuerte carga energética, con movimientos astrales que impulsarán procesos de crecimiento interior, redefiniciones personales y decisiones clave en distintos ámbitos de la vida cotidiana. La lectura se apoya tanto en la astrología como en el tarot.

Las predicciones buscan ofrecer una guía general para encarar el 2026 con mayor claridad, prestando atención a oportunidades, desafíos y aspectos que requerirán mayor cuidado, como la salud, el manejo emocional y los vínculos personales.

Aries transitará un año de aprendizaje personal, marcado por la necesidad de poner límites y priorizar proyectos propios. Marte aportará equilibrio frente al estrés y el tarot señala el cierre de vínculos del pasado para dar lugar a nuevas personas, incluso del exterior. Se anticipan logros y reconocimiento, con la recomendación de cuidar especialmente la salud vinculada a la glucosa, los huesos y en especial a lo dental. La amatista acompañará las decisiones importantes, junto a los números 2, 35 y 47.

Tauro encontrará avances en cuestiones legales y académicas, con una renovación clara en lo económico y físico. Desde mayo, la influencia lunar reforzará la seguridad personal y el atractivo, mientras que el tarot augura abundancia y crecimiento material, siempre que se administre con prudencia. También se abre la posibilidad de una expansión familiar. La sodalita será la piedra asociada y los números favorables serán 7, 22 y 54.

Géminis Características del signo Géminis

Géminis vivirá un período de cambios impulsados por Urano, con la llegada de nuevos ingresos y una redefinición de objetivos. El tarot advierte sobre una mayor exposición, con mayor carisma pero también miradas que puedan tener envidia, por lo que se aconseja discreción. La primera mitad del año tendrá un fuerte movimiento económico, aunque exigirá esfuerzo y cuidado emocional. El cuarzo verde aportará equilibrio, junto a los números 1, 13 y 29.

Cáncer contará con una energía de prosperidad y crecimiento sostenido. A partir de mayo, Venus potenciará el atractivo y la determinación para avanzar en proyectos nuevos, aunque será clave mantener constancia y claridad. En el plano afectivo habrá decisiones relevantes. El tarot anticipa bienestar general, con el citrino como aliado y los números 15, 39 y 68.

Leo atravesará un año de intuiciones fuertes y revelaciones internas. Desde fines de junio, el ingreso de Júpiter potenciará la suerte en el amor y en lo económico, con posibilidades de compromisos importantes. El tarot habla de viajes, expansión y reconocimiento personal. El ojo de tigre será la piedra protectora y los números asociados serán 8, 43 y 71.

virgo Freepik

Virgo experimentará una transformación laboral significativa, con oportunidades profesionales impulsadas por movimientos de Mercurio. El tarot invita a defender lo propio y a no temer a los cambios, aunque alerta sobre rumores y malas influencias. Algunos procesos implicarán caídas necesarias para volver a empezar con mayor fortaleza. El jaspe rojo acompañará esta etapa, junto a los números 11, 58 y 73.

Libra enfrentará situaciones exigentes que lo llevarán a marcar límites claros, especialmente a partir de febrero. En el plano emocional se consolida la estabilidad, mientras que el tarot señala un período de madurez y construcción silenciosa. Se recomienda cuidar el equilibrio interno y manejar con reserva los asuntos económicos. El cuarzo cristal será la piedra indicada y los números serán 2, 55 y 80.

Escorpio vivirá un año clave para superar conflictos emocionales. Desde mayo, la energía lunar favorecerá la armonía, aunque será necesario bajar el ritmo para evitar el agotamiento. El tarot anticipa plenitud afectiva, cambios internos profundos y resoluciones en temas legales y laborales. El cuarzo rosa acompañará este proceso y los números asociados serán 9, 37 y 71.

Sagitario iniciará el año con una etapa introspectiva, ideal para sanar vínculos y reconectar con las raíces. El segundo tramo del 2026 pondrá el foco en la salud y los controles preventivos. El tarot augura alegría, viajes y oportunidades ligadas a nuevos proyectos, con la autoconfianza como clave. La hematita será la piedra de apoyo y los números serán 3, 18 y 42.

Capricornio comenzará el año con una fuerte intensidad energética, marcada por alineaciones planetarias en su signo. La economía mostrará señales positivas y habrá novedades relevantes en el plano sentimental. Será importante cuidar las articulaciones y mantener hábitos saludables. El tarot señala impulso emprendedor y posibles ingresos que no estaban en los planes. La piedra solar acompañará este ciclo, junto a los números 18, 50 y 66.

signo acuario Freepik

Acuario tendrá un año especialmente favorable para la creatividad y el desarrollo tecnológico. Será un buen momento para revisar el rumbo laboral y aprovechar nuevas oportunidades. El tarot habla de vínculos afectivos intensos y revelaciones que permitirán ver con mayor claridad ciertas situaciones. La rosa del desierto será la piedra asociada y los números serán 5, 37 y 76.

Piscis iniciará un capítulo completamente nuevo, con mejoras económicas importantes y un mayor enfoque en el amor propio. Un eclipse en marzo impulsará decisiones muy importantes centradas en el bienestar personal. El tarot indica que quienes parecían relegados ganarán protagonismo, con la llegada de personas que aportarán energía positiva. La turmalina será la piedra indicada y los números serán 21, 59 y 94.