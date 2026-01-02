Horóscopo de hoy, sábado 3 de enero de 2026

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este sábado 3 de enero de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Horóscopo de hoy, viernes 2 de enero de 2026

(21 de marzo al 20 de abril)

Tenga más sensibilidad, especialmente con sus amigos. Gaste siempre una moneda menos de lo que gane. En el trabajo, manténgase en un plano discreto. Está débil de salud, aliméntese mejor.

(21 de abril al 21 de mayo)

Muy efusivo con todas las personas que le rodean. La suma de dinero que espera llegará tarde. Complicaciones en el trabajo, razone antes de actuar. Muy fuerte de salud.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Ojo a su lengua, puede haber malentendidos con su pareja. Momento idóneo para vender una casa. Huya de las tensiones y batallas entre compañeros. El estrés le causará una dolencia a la que debe poner fin.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Si tiene pareja, lo mejor que puede ofrecerle es su empatía. Tiene que hacer frente a un pago que había olvidado. No se menosprecie, usted es excelente en el trabajo. Su salud es de hierro, aunque no debe bajar la guardia.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Jornada de gran intensidad amorosa. Plantéese alguna inversión para aumentar sus ahorros. Llega una mejora en su trabajo. La mayoría de sus males radican en su vida sedentaria.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Descubrirá un amor en quien menos se imagina. Si tiene pendiente la firma de ese nuevo negocio, hágalo hoy. Los comentarios de sus compañeros le sacarán de quicio. El tabaco le está perjudicando más de lo que cree.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Sorpresas en una relación en la que no confía mucho. Procure gastar poco, aunque puedan acusarle de tacaño. Fuerte competitividad laboral de la que saldrá airoso. Algún mareo a causa de tanta actividad.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Su situación sentimental es motivo de envidias. Consulte a un experto en asuntos financieros. Céntrese en su trabajo, no deje que le distraigan. Prudencia con las grasas.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Estabilidad perfecta en el amor, procure mantenerla. Se verá obligado a realizar gastos extraordinarios. Su intuición será muy valorada por sus superiores. Va a tener que cuidarse más.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

No se empeñe en enamorarse, se trata de algo pasajero. Buen momento para resolver problemas económicos. En lo profesional, recibirá apoyos de todos. Salir con los amigos es la mejor terapia.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

No se acomode, atienda las demandas de su pareja. Esa indiferencia por los problemas económicos es peligrosa. En su trabajo le tienen muy bien considerado. Los tranquilizantes a largo plazo no ayudan.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

La relación de pareja necesita más intimidad. Buena suerte en los juegos de azar, puede ganar dinero. Quizá le llegue una oferta laboral muy interesante. Necesita relajarse o hacer algún deporte.