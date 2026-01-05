5 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Cuál es el mejor ritual para hacer en la primera luna llena del 2026

Un evento astronómico que invita a mirar el cielo y trabajar las intenciones. Una práctica simple permite sostener deseos y darles continuidad en el tiempo.

Por
Se la asocia con la manifestación de deseos

Se la asocia con la manifestación de deseos, la claridad emocional y la posibilidad de potenciar intenciones.

  • La primera Luna llena de 2026 se pudo ver desde Argentina durante la noche del sábado 3 de enero.
  • El fenómeno consistió en una superluna, con mayor brillo y tamaño aparente.
  • Para quienes trabajan con energías, es una instancia propicia para intencionar deseos ligados a bienestar y abundancia.
  • Existe un ritual simple que permite crear un amuleto y sostener la intención a lo largo del año.

La primera Luna llena de 2026 llegó durante el primer fin de semana de enero y se presentó como un evento muy importante tanto desde lo astronómico como desde lo simbólico. El satélite natural alcanzó su fase completa y pudo verse a simple vista desde distintos puntos del país..

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, lunes 5 de enero de 2026

Además del atractivo visual, esta lunación despierta interés entre quienes consideran a la Luna llena un momento de expansión energética. Tradicionalmente, se la asocia con la manifestación de deseos, la claridad emocional y la posibilidad de potenciar intenciones vinculadas a la prosperidad y el equilibrio personal.

Con un cielo que tuvo un brillo intenso y una energía que invita a enfocarse en nuevos propósitos, esta Luna llena abre un escenario propicio para realizar prácticas conscientes y rituales simples que ayuden a canalizar aquello que se desea construir durante el año que comienza.

Luna llena

Qué ritual es ideal para hacer en la primera luna llena del 2026

La Luna llena se pudo observarse el sábado 3 de enero desde aproximadamente las 20:55 y permanció visible hasta las primeras horas del domingo, alrededor de las 6:46. Desde el punto de vista astronómico, se trata de una superluna, ya que el satélite se encontraba en uno de los puntos más cercanos a la Tierra dentro de su órbita, lo que hizo que se haya podido ver más grande y luminosa de lo habitual.

Para quienes buscan trabajar con la energía lunar, este momento es considerado ideal para manifestar deseos relacionados con salud, calma emocional, estabilidad y crecimiento material. Uno de los rituales más difundidos consiste en la creación de un amuleto que funcione como ancla de la intención a lo largo del año.

Para realizarlo a lo largo de los tres días siguientes al evento, se necesita un cristal de amatista o un cuarzo, una pequeña bolsa de tela, un cuenco con romero y lavanda, y un papel con el dibujo de la runa alguiz. El primer paso es concentrarse en aquello que se desea atraer, sosteniendo el cristal entre las manos y visualizando cómo la luz de la Luna lo impregna con esa intención.

energia vital

Luego, el cristal se coloca en el cuenco junto a las hierbas para incorporar sus cualidades energéticas, por ejemplo la lavanda aporta serenidad y armonía, mientras que el romero se vincula con la purificación y la sanación. A continuación, se introduce el cristal, las hierbas y el dibujo de la runa dentro de la bolsa de tela, que se cierra para sellar el propósito.

El amuleto se sostiene cerca del pecho mientras se formula un pedido consciente, enfocado en acompañar el camino elegido. Después, se deja la bolsa toda la noche bajo la luz lunar, en un espacio tranquilo o destinado a la meditación. Al día siguiente, se recomienda recogerla y llevarla consigo como recordatorio del compromiso asumido.

Para cerrar el proceso, muchas personas eligen realizar una breve conexión con la tierra, imaginando raíces que nacen desde los pies, y expresar agradecimiento por el nuevo ciclo iniciado y por las energías que acompañarán ese recorrido.

Noticias relacionadas

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 4 de enero de 2026

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 3 de enero de 2026

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 2 de enero de 2026

¿Cómo impacta este tránsito en el amor y las relaciones de todos los signos?

Venus en Capricornio: cómo impacta este tránsito en el amor y las relaciones de todos los signos

Jimena La Torre tiró las cartas y predijo el 2026 para los doce signos. 

Jimena La Torre predijo lo que se viene: "El 2026 es el año de los signos de fuego"

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 1 de enero de 2026

Rating Cero

La historia sigue a Simon Williams, interpretado por el ganador del Emmy a Mejor Actor, Yahya Abdul-Mateen II, un actor que lucha por abrirse camino en Hollywood y consigue audicionar para encarnar a un superhéroe dentro de una película del propio universo Marvel. 
play

CONFIRMADO: quién es el NUEVO SUPERHÉROE que se suma al universo MARVEL

Tessa Thompson interpreta a Anna Andrews en la nueva miniserie de Netflix. 
play

Expectativa en Netflix: se viene el estreno de un thriller psicológico de 6 capítulos de 50 minutos cada uno

“ Ahora te la vas a ver conmigo. Termino con esto y te voy a buscar”, le dijo Migueles al periodista

El fuerte cruce que protagonizó el novio de Wanda Nara en Punta del Este: amenazó a un periodista

Esta emotiva película argentina de un amor que no conoce de edades ya está en Netflix y es furor: de cual se trata
play

Esta emotiva película argentina de un amor que no conoce de edades ya está en Netflix y es furor: de cual se trata

Timothée Chalamet y Kylie Jenner.

El momento cumbre de los Critics Choice Awards: Timothée Chalamet le declaró su amor a Kylie Jenner

Qué manera de mirarte, le escribió Demichelis a Camila Debenedetti.

Filtraron los mensajes que Martín Demichelis le mandó a una modelo argentina: "Sos..."

últimas noticias

JD Vance no estaba en su casa al momento del incidente.

En plena intervención en Venezuela, detuvieron a un hombre por intentar entrar a la casa del vice de Trump

Hace 10 minutos
play

El Consejo de Seguridad de la ONU sesiona de urgencia tras la incursión militar de EEUU en Venezuela

Hace 18 minutos
play
La historia sigue a Simon Williams, interpretado por el ganador del Emmy a Mejor Actor, Yahya Abdul-Mateen II, un actor que lucha por abrirse camino en Hollywood y consigue audicionar para encarnar a un superhéroe dentro de una película del propio universo Marvel. 

CONFIRMADO: quién es el NUEVO SUPERHÉROE que se suma al universo MARVEL

Hace 35 minutos
play
Tessa Thompson interpreta a Anna Andrews en la nueva miniserie de Netflix. 

Expectativa en Netflix: se viene el estreno de un thriller psicológico de 6 capítulos de 50 minutos cada uno

Hace 37 minutos
Nicolás Maduro fue llevado ante los tribunales en Nueva York este lunes.

China volvió a exigir la liberación de Maduro: "Ningún país debe actuar como policía mundial"

Hace 1 hora