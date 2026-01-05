Cuál es el mejor ritual para hacer en la primera luna llena del 2026

Un evento astronómico que invita a mirar el cielo y trabajar las intenciones. Una práctica simple permite sostener deseos y darles continuidad en el tiempo.

Se la asocia con la manifestación de deseos, la claridad emocional y la posibilidad de potenciar intenciones.

La primera Luna llena de 2026 llegó durante el primer fin de semana de enero y se presentó como un evento muy importante tanto desde lo astronómico como desde lo simbólico. El satélite natural alcanzó su fase completa y pudo verse a simple vista desde distintos puntos del país..

Además del atractivo visual, esta lunación despierta interés entre quienes consideran a la Luna llena un momento de expansión energética. Tradicionalmente, se la asocia con la manifestación de deseos, la claridad emocional y la posibilidad de potenciar intenciones vinculadas a la prosperidad y el equilibrio personal.

Con un cielo que tuvo un brillo intenso y una energía que invita a enfocarse en nuevos propósitos, esta Luna llena abre un escenario propicio para realizar prácticas conscientes y rituales simples que ayuden a canalizar aquello que se desea construir durante el año que comienza.

La Luna llena se pudo observarse el sábado 3 de enero desde aproximadamente las 20:55 y permanció visible hasta las primeras horas del domingo, alrededor de las 6:46. Desde el punto de vista astronómico, se trata de una superluna, ya que el satélite se encontraba en uno de los puntos más cercanos a la Tierra dentro de su órbita, lo que hizo que se haya podido ver más grande y luminosa de lo habitual.

Para quienes buscan trabajar con la energía lunar, este momento es considerado ideal para manifestar deseos relacionados con salud, calma emocional, estabilidad y crecimiento material . Uno de los rituales más difundidos consiste en la creación de un amuleto que funcione como ancla de la intención a lo largo del año.

Para realizarlo a lo largo de los tres días siguientes al evento, se necesita un cristal de amatista o un cuarzo, una pequeña bolsa de tela, un cuenco con romero y lavanda, y un papel con el dibujo de la runa alguiz. El primer paso es concentrarse en aquello que se desea atraer, sosteniendo el cristal entre las manos y visualizando cómo la luz de la Luna lo impregna con esa intención.

energia vital

Luego, el cristal se coloca en el cuenco junto a las hierbas para incorporar sus cualidades energéticas, por ejemplo la lavanda aporta serenidad y armonía, mientras que el romero se vincula con la purificación y la sanación. A continuación, se introduce el cristal, las hierbas y el dibujo de la runa dentro de la bolsa de tela, que se cierra para sellar el propósito.

El amuleto se sostiene cerca del pecho mientras se formula un pedido consciente, enfocado en acompañar el camino elegido. Después, se deja la bolsa toda la noche bajo la luz lunar, en un espacio tranquilo o destinado a la meditación. Al día siguiente, se recomienda recogerla y llevarla consigo como recordatorio del compromiso asumido.

Para cerrar el proceso, muchas personas eligen realizar una breve conexión con la tierra, imaginando raíces que nacen desde los pies, y expresar agradecimiento por el nuevo ciclo iniciado y por las energías que acompañarán ese recorrido.