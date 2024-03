Cómo es el ritual que podés hacer para alejar la mala suerte y congelar a la envidia

El rito que proponemos se enfoca en emociones y no en personas. También lo podemos hacer para enfrentar nuestras inseguridades.

La sentimos pero no sabemos bien qué es con exactitud. Tampoco de dónde nos llega o por qué. La envidia está , siempre está, nos damos cuenta de ello muchas veces con notoriedad y muchas otras es casi imperceptible pero es muy difícil detectar su raíz. Por suerte existe un ritual que puede ayudarnos a neutralizarla y así vivir mejor.

Es un hecho, el mal de ojo, la energía negativa o mal intencionada, los celos y los rencores son reales... Muchas veces nos alcanzan y, en alguna medida, nos "dañan" sin contar con la capacidad de discernir cómo manejarnos ante esta situación. Y esto es así, de hecho, a quién no le gustaría que este denso sentimiento se pudiera "materializar" para verlo con nuestros ojos y saber de qué persona nos llega y cómo nos afecta. Si bien eso es imposible, existe un rito con hielo para eliminar cualquier malestar que otros nos generen.

ritual con hielo

Qué significa el hielo en el mundo esotérico

Para el esoterismo y el universo mágico y espiritual, el hielo puede acarrear diferentes significados y simbolismos.

Puede significar purificación y limpieza de energías negativas; puede representar transformación y cambio; puede emplearse en rituales para superar dificultades; y puede simbolizar fortaleza y resistencia en tanto es capaz de soportar altas presiones y temperaturas extremas.

En algunas culturas de Oriente, es la representación de introspección y calma pues se asocia con la práctica de meditación y la reflexión, por su apariencia tranquila, serena y armónica.

Y para la mitología nórdica indica conexión con la sabiduría divina y los dioses. En este caso, tomaremos su objetivo purificador y lo haremos con una simple ceremonia que nos puede ayudar a convertir en un frío bloque todos esos sentimientos que vibran bajo que pensamos que nos atraviesan negativamente al momento de atraer la prosperidad y la buena fortuna, detalla laopinion.com.

ritual con hielo

Cómo hacer el ritual para congelar la envidia y la mala suerte

Ya en la antigüedad se creía que el hielo funcionaba con un poderoso neutralizador de envidias y negatividad y que tenía cualidades mágicas.

Par hacer este ritual vas a necesitar:

Lapicera , bolígrafo o birome de tinta negra.

, bolígrafo o birome de tinta negra. Papel .

. Envase de plástico.

Primero, debemos enfocarnos en nuestros malestares y emociones tristes, en todo lo que nos afecta con impulso de destrucción o visualizamos a todas esas personas que sospechamos que nos envidian y nos tiran malas vibras.

Luego, detalla el portal mencionado, tenemos que escribir en el papel todos los sentimientos tóxicos que percibimos tienen hacia nuestra persona: celos, envidia, odio, desamor, enojo, ira, etc.

En este caso, no hay que poner nombres de personas, ya que el objetivo es neutralizar las malas energías, no a alguien en particular.

Cuando terminamos de escribir nuestro sentir, doblamos el papel lo más pequeño posible, lo ponemos dentro del recipiente de plástico, lo cubrimos con agua y lo guardamos en el freezer o el congelador. El paso que le sigue es dejarlo allí hasta que la envidia y lo negativo que recibíamos desaparece. Entonces, sacamos el recipiente y extraemos el bloque de hielo con el papel congelado y y lo tiramos en el inodoro para soltar la situación que nos incomoda.

Este ritual también sirve para contrarrestar inseguridades individuales, informa laopinion.com. En este caso, debemos hacer el mismo proceso pero en el papel escribimos palabras como sensación de fracaso, frustración, nerviosismo, carga negativa, ansiedad, desesperación, inestabilidad, cansancio, etc.