Astrología: cuáles son los tres signos del zodiaco que peor la pasarán en las Fiestas







La astrología del zodíaco se encarga de realizar intensos análisis sobre las características de la persona y así conocer sus estados. En este momento tan particular con el cierre de un agitado año y el comienzo de otro que dará que hablar, ciertas personas tendrán la mala fortuna de no pasar unas buenas fiestas. Esto está relacionado en parte con las acciones que realizaron durante el año y, además, por noticias no tan buenas que estarán recibiendo.

Escorpio Para los que nacieron bajo este signo, las fiestas no serán una linda experiencia. Esto se da porque ya aprendieron la lección de no relacionarse con aquellos con los cuáles no se llevan bien y no le dan nada positivo a su vida. Por eso, prefieren no crear climas de tensión ante algún pensamiento o comentario que haga alguna de estas personas. Son capaces de irse en el momento que algo les gusta y por eso lo mejor es evitar estas cuestiones.







Acuario Este signo se caracterizó por tener mucha indecisión durante todo el año y, debido a esto, las fiestas será un malestar constante porque no van a poder decidir nada. Tanto ya sea para la comida, como con quien pasarlo o que ropa ponerse. Si bien son cuestiones poco complejas, a ellos les molestará mucho y no sabrán disfrutar. Tauro Los que pertenecen a Tauro saben muy bien que su año a nivel laboral fue muy exigente y no tienen la energía para estar al 100%. No tienen a esta altura del año paciencia y todo les irrita y genera malestar. Por eso, en las cenas de fin de año, no deben engancharse o meterse en discusiones de política o en temas que piensen diferente.