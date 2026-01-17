17 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, domingo 18 de enero

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco para este día.

Por
Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

C5N

Conocé lo que te depara el horóscopo para este domingo 18 de enero de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

El amor llega de golpe: el 17 de enero, Venus ingresa en Acuario.
Te puede interesar:

El amor llega de golpe: los signos que más se enamoran con Venus en Acuario

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Nubarrones se ciernen en torno al amor. Hoy recupera un dinero perdido. Le invadirá un espíritu constructivo en el mundo laboral. Afortunadamente, su salud no será mala.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Habrá un giro en su relación amorosa. Puede tirar de sus ahorros con tranquilidad. Evite los encontronazos con jefes y compañeros. Inmejorable salud, no necesita ningún cuidado especial.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Día muy hogareño y familiar. Debe ser más cuidadoso con su economía. Ordene sus asuntos laborales. Enhorabuena, alcanza el peso deseado.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

El amor no va a venir a casa a buscarle, muévase. Haga cuentas lo antes posible y se ahorrará disgustos. Acudirá al trabajo con gran optimismo e ilusión. Apúntese a alguna actividad relajante.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

No discuta con su pareja en público, causará mala impresión. Los negocios gozan de una gran prosperidad. Abandone esa preocupación, le renuevan el contrato. Ese dolor de espalda se soluciona con masajes.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Con sentido del humor, conquista a todo el mundo. Es hora de controlar sus gastos y echar cuentas. Oriente su profesión hacia objetivos más actuales. Cuide ese resfriado para que no vaya a más.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Será objeto de envidias por lo bien que le va en amores. Por fin puede ahorrar, ya que tiene sus deudas saldadas. Esfuércese para sacar ese trabajo adelante. Utilice su energía sabiamente, hoy la necesitará.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Comparta más cosas con su pareja y verá la vida de otro color. Le ofrecerán un negocio en el que no es oro todo lo que reluce. Recobra el interés en el trabajo gracias a un viejo proyecto. Va a sentirse fuerte y con buen ánimo.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Por mucho que le guste oír requiebros, no todos son sinceros. Mal momento para comprar o vender. En su trabajo, no se deje llevar por un exceso de ambición. Procure no excederse con los dulces, su dentadura peligra.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Mal día para el amor. Tendrá que hacer frente a un gasto inesperado. Desacuerdos con sus jefes por el reparto del presupuesto. No haga tanto esfuerzo, descanse un poco.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

No cierre la puerta a la felicidad, diga sí al amor. Mucho cuidado si alguien le pide un aval. Quizá se están fijando en usted para promocionarle. Haga caso a ese informe médico y tranquilícese.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

En el amor, estará más bien tierno e intimista. Día perfecto para invertir. El horizonte profesional se encuentra sin nubes. Sufre de piernas cansadas, procure reposar.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 17 de enero

Venus en Acuario propone libertad, pero con límites claros y decisiones conscientes.

Venus en Acuario llega para romper moldes: cómo afecta a tu signo en el amor

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 16 de enero

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 15 de enero de 2026

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 14 de enero de 2026

¿Cuál es el mejor ritual para el martes 13 y por qué hacerlo?

¿Cuál es el mejor ritual para el martes 13 y por qué hacerlo?

Rating Cero

Morena Beltrán y su perfume favorito: cuánto cuesta hoy.

Este es el perfume favorito de Morena Beltrán: cuánto sale

Es la serie más vista en Netflix en 75 países y se va a convertir en tu thriller favorito

La segunda temporada de la serie carcelaria promete sacudir la pantalla de Netflix.
play

¿Hay romance? Se filtraron las primeras imágenes de L-Gante y la China Suárez en la serie En el barro

Furriel se mostró en Uruguay junto a su nueva pareja

La nueva pareja de Joaquín Furriel: quién es Marta Campuzano y cómo se conocieron

Ahora aterrizó a la gran N roja, una serie de animé, que los fanáticos de este género no para de mirarla, se trata El amor a través de un prisma. Una fascinante producción televisiva de Japón que fue todo un éxito en su país.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata El amor a través de un prisma, la miniserie animé que llegó al streaming

En fuga, la serie de Netflix que mantiene en duda su temporada 2

¿En fuga tendrá temporada 2 en Netflix? Esto es lo que se sabe

últimas noticias

Los gestos de la abogada se viralizaron rápidamente.

Escándalo en Brasil: una abogada argentina hizo gestos racistas, fue retenida y deberá usar tobillera electrónica

Hace 22 minutos
Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 18 de enero

Hace 32 minutos
play
Según el primer reporte forense, Gisela Yurka tenía once heridas cortantes y autoinflingidas. Mientras que el niño presentó signos de asxifia por sumersión. 

Crimen en un hotel de Recoleta: qué revelaron los primeros estudios forenses de la mujer y su hijo

Hace 33 minutos
Astrología y protección: existe un el amuleto que acompaña a cada signo

Astrología y protección: el amuleto que acompaña a cada signo

Hace 45 minutos
Morena Beltrán y su perfume favorito: cuánto cuesta hoy.

Este es el perfume favorito de Morena Beltrán: cuánto sale

Hace 46 minutos