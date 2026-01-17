Horóscopo de hoy, domingo 18 de enero

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco para este día.

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este domingo 18 de enero de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

Nubarrones se ciernen en torno al amor. Hoy recupera un dinero perdido. Le invadirá un espíritu constructivo en el mundo laboral. Afortunadamente, su salud no será mala.

(21 de abril al 21 de mayo)

Habrá un giro en su relación amorosa. Puede tirar de sus ahorros con tranquilidad. Evite los encontronazos con jefes y compañeros. Inmejorable salud, no necesita ningún cuidado especial.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Día muy hogareño y familiar. Debe ser más cuidadoso con su economía. Ordene sus asuntos laborales. Enhorabuena, alcanza el peso deseado.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

El amor no va a venir a casa a buscarle, muévase. Haga cuentas lo antes posible y se ahorrará disgustos. Acudirá al trabajo con gran optimismo e ilusión. Apúntese a alguna actividad relajante.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

No discuta con su pareja en público, causará mala impresión. Los negocios gozan de una gran prosperidad. Abandone esa preocupación, le renuevan el contrato. Ese dolor de espalda se soluciona con masajes.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Con sentido del humor, conquista a todo el mundo. Es hora de controlar sus gastos y echar cuentas. Oriente su profesión hacia objetivos más actuales. Cuide ese resfriado para que no vaya a más.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Será objeto de envidias por lo bien que le va en amores. Por fin puede ahorrar, ya que tiene sus deudas saldadas. Esfuércese para sacar ese trabajo adelante. Utilice su energía sabiamente, hoy la necesitará.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Comparta más cosas con su pareja y verá la vida de otro color. Le ofrecerán un negocio en el que no es oro todo lo que reluce. Recobra el interés en el trabajo gracias a un viejo proyecto. Va a sentirse fuerte y con buen ánimo.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Por mucho que le guste oír requiebros, no todos son sinceros. Mal momento para comprar o vender. En su trabajo, no se deje llevar por un exceso de ambición. Procure no excederse con los dulces, su dentadura peligra.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Mal día para el amor. Tendrá que hacer frente a un gasto inesperado. Desacuerdos con sus jefes por el reparto del presupuesto. No haga tanto esfuerzo, descanse un poco.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

No cierre la puerta a la felicidad, diga sí al amor. Mucho cuidado si alguien le pide un aval. Quizá se están fijando en usted para promocionarle. Haga caso a ese informe médico y tranquilícese.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

En el amor, estará más bien tierno e intimista. Día perfecto para invertir. El horizonte profesional se encuentra sin nubes. Sufre de piernas cansadas, procure reposar.