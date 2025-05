Video viral: mostró cómo filmaron El Eternauta en la puerta de su casa

La actriz Carolina Domech mostró cómo se filmó la adaptación argentina de la clásica historieta de Germán Héctor Oesterheld en la puerta de su casa. "Lo que nevó es impresionante... No, no nevó. Es el set de El Eternauta" , dijo la joven en TikTok.

Atrás suyo se ve una escena de Buenos Aires bajo la nieve, una de las postales que recorren el mundo. "Yo me sentía soñando #eleternauta #darin #argentina #filme", agregó. Entre los comentarios, escribieron: " Gracias por no compartirlo hasta que no salió la serie".