Jorge Macri le entregó la Llave de la Ciudad al presidente de Ecuador, Daniel Noboa

El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, recibió esta tarde al presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa, a quien le entregó la Llave de la Ciudad de Buenos Aires y el diploma que lo distingue como Visitante Ilustre.
La ceremonia se realizó en el Teatro Colón como un reconocimiento al mandatario ecuatoriano, en su visita al país. Dialogaron sobre temas de seguridad, orden y el sector privado.
El acto se realizó en el Teatro Colón, en el marco de una visita oficial, y constituyó un símbolo de reconocimiento y amistad entre los políticos que dialogaron sobre prioridades compartidas. Trascendió que los temas principales fueron la seguridad, el orden y la importancia de potenciar al sector privado.
El mandatario de Ecuador habló sobre la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, y el jefe porteño coincidió en la necesidad de apoyar el trabajo de las fuerzas de seguridad y coordinar esfuerzos para enfrentar estos desafíos.
Macri estuvo acompañado por el Secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo, y la subsecretaria Ana Ciuti. Mientras, la delegación de Ecuador incluyó a la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld; la embajadora en la Argentina, Lady Diana Zalazar Méndez; el ministro del Interior, John Reimberg Oviedo; la secretaria General de Comunicación de la Presidencia, Irene María Vélez Froment; y el secretario General de Integridad Pública, José Julio Neira Hanze.