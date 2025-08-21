Jorge Macri le entregó la Llave de la Ciudad al presidente de Ecuador, Daniel Noboa La ceremonia se realizó en el Teatro Colón como un reconocimiento al mandatario ecuatoriano, en su visita al país. Dialogaron sobre temas de seguridad, orden y el sector privado. Por







Macri y Noboa dialogaron sobre prioridades compartidas especialmente en temas de seguridad. Redes Sociales

El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, recibió esta tarde al presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa, a quien le entregó la Llave de la Ciudad de Buenos Aires y el diploma que lo distingue como Visitante Ilustre.

El acto se realizó en el Teatro Colón, en el marco de una visita oficial, y constituyó un símbolo de reconocimiento y amistad entre los políticos que dialogaron sobre prioridades compartidas. Trascendió que los temas principales fueron la seguridad, el orden y la importancia de potenciar al sector privado.

El mandatario de Ecuador habló sobre la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, y el jefe porteño coincidió en la necesidad de apoyar el trabajo de las fuerzas de seguridad y coordinar esfuerzos para enfrentar estos desafíos.