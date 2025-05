Mano a mano con Ricardo Darín, figura de El Eternauta: "Los trajes eran muy incómodos..."

En un mano a mano con Barbie Simons, Ricardo Darín y César Troncoso hablaron sobre varios secretos del detrás de escena de las grabaciones. Para comenzar, el uruguayo dijo: " Sufrimos mucho , lo bueno de esto es que vos sufrís y sabés que el resultado va a ser espectacular. Entonces no te importa tanto sufrir, pero sí, se te reduce bastante la cantidad de aire que entra con la máscara . Mi traje de bombero terminaba totalmente mojado por dentro ".

"Él por dentro y yo por fuera -replicó Darín- , porque el gamulán ese que usamos tiene corderito adentro y cuero, y cuando agarra humedad pesa el triple. A todos nos pasó lo mismo. Hay que mostrar la incomodidad, porque es gente que mete mano en lo que encuentra para intentar sobrevivir".

César Troncoso Ricardo Darín El Eternauta Troncoso y Darín dieron vida al Tano Favalli y Juan Salvo, respectivamente. Netflix

Vinculado al aislamiento que tuvieron que sufrir en la serie, Darín explicó: "Desde el primer capítulo en la casa de Favalli, ahí ya se empieza a sentir la sensación de encierro o claustrofobia. Cuando salíamos y veíamos la producción que se había hecho, tomábamos conciencia de la dimensión". Es importante señalar que el costo aproximado fue de u$s15 millones, de forma que Netflix no tuvo dudas de asumir riesgos.

En cuanto a Troncoso, se mostró en la misma página que Ricardo Darín: "La nieve, la presencia de la nieve, las toneladas de sal que se tiraron en los pisos para construir ese mundo apocalíptico, de verdad que es un trabajo gigantesco y nos convenció a nosotros mismos del lugar en el que nos encontrábamos".

Darín y Troncoso jugaron a El Eternauta: ¿con quién les gustaría atravesar el apocalipsis?

Con el objetivo de descubrir cuáles son las preferencias de los actores, Barbie Simons les hizo dos preguntas vinculadas a sus cercanías. Ricardo Darín fue consultado por un dream team para un asado en El Eternauta y expresó: "Yo me quedaría con César Troncoso y con 'La Negra' Pietra (Andrea Pietranera). ¿Querés dos más? 'El Cholo' Simeone y 'El Dibu', el arquero, para atajar lo inesperado".

Andrea Pietranera Cholo Simeone y Dibu Martínez Además de Troncoso, los elegidos de Darín fueron Andrea Pietranera, el Cholo y el Dibu. Redes sociales

Por el lado de César Troncoso, tuvo que armar un equipo de resistencia y con personajes de fantasía. Así, seleccionó a los siguientes: " MacGyver nos sacaría de muchos apuros, Terminator el de la segunda temporada, el Schwarzenegger bueno, el malo no lo queremos para nada. Y después la Mujer Maravilla, porque siempre es bueno tener un grupo diverso. Lynda Carter era preciosa también".

MacGyver Terminator Mujer Maravilla MacGyver, Terminator y la Mujer Maravilla, el equipo de resistencia de Troncoso. Redes sociales

Poderes y elementos para el fin del mundo, ¿qué eligieron?

Ya en una especie de ping-pong, Ricardo Darín y César Troncoso revelaron algunos detalles más y se animaron a responder qué poderes les gustaría tener. El primero en responder fue el argentino y aseguró: "A mí me gustaría ser invisible".

Por el lado del uruguayo, sorprendió con su elección: "A mí siempre me gustó el hombre elástico, el hombre aquel de goma de Los 4 Fantásticos. Creo que es un poder poco útil, pero para algo servirá digo yo". Continuando con esta temática de superhéroes, Darín reveló quiénes son los suyos: "Mis padres en el pasado y mi mujer ahora".

Hombre invisible y elástico Invisibilidad y elasticidad, los poderes elegidos por Darín y Troncoso. Redes sociales

"Mi mujer seguro, en eso coincidimos con Ricardo. Mi mujer es mi heroína", aseguró Troncoso. Para finalizar, a la hora de elegir algunos objetos para el fin del mundo, el intérprete de Juan Salvo señaló: "Vos te podes llevar el mate y un tarro de dulce de leche...".

Ante esto, quien dio vida al Tano Favalli señaló: "El mate no está nada mal... Una planta industrial de dulce de leche... Me llevaría algún objeto que me recuerde que soy humano, como el documento de identidad".