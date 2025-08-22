La Voz cambia: el golpe de efecto que impactará a Lali Espósito, Soledad, Luck Ra y Miranda!

El ciclo musical entró en una de sus últimas instancias y habrá una modificación clave en el desarrollo del programa.

La quinta temporada de La Voz Argentina 2025 comenzará a emitir los Playoffs luego de haber pasado por las audiciones a ciegas, las batallas y los knockouts, pero en esta etapa el jurado perderá poder porque no serán solo ellos los que elegirán a los participantes que sigan en competencia.

Tanto Lali Espósito como Soledad, Luck Ra y Miranda! tendrán a once concursantes en su equipo y cada equipo pasará a interpretar una canción en solitario. Pero el futuro de cada artista dependerá de su coach, pero también del apoyo del público.

El jurado de cada equipo deberá elegir a cinco participantes y salvarlos de la instancia de eliminación. Mientras que, los seis restantes quedarán sujetos al voto del público, quien podrá elegir a sus favoritos a través de los canales habilitados.

De esos seis, solo los tres más votado continuarán en la competencia, mientras que los otros tres quedarán eliminados. De este modo, cada equipo reducirá su número de integrantes de once a ocho en un proceso que mecha los dos.

En esta etapa se suman Joaquín Levinton, líder de Turf, con Lali. La Sole tendrá al experimentado Juanes, referente de la música mexicana. Miranda! sumará la mirada de Tiago PZK, uno de los más escuchados de la nueva generación y, por último, Luck Ra tendrá a Pablo Tamagnini, vocalista de La K’onga.

La pícara pregunta de Cazzu a un participante de Luck Ra en La Voz Argentina: "Que me lo digas vos..."

Julieta “Cazzu” Cazzuchelli se sumó en los knockout de La Voz Argentina como la cocoach de Luck Ra y durante los ensayos de los participantes, quedó totalmente fascinada con la voz de uno de ellos y no dudó en hacerle una pícara pregunta que hizo sonrojar al joven.

Resulta que cuando Francisco González y Thomas Dantas se preparaban para enfrentarse el duelo de las instancias en la que se encuentra el programa de Telefe, ambos recibieron su canción que debían interpretar sobre el escenario.

Pero cuando Thomas hizo su pasada interpretando el tema de Calum Scott, You Are The Reason, la jujeña quedó sorprendida y no dudó en preguntarle: “¿Estás soltero, vos?”. Más allá que le generó cierta sorpresa, el joven no se quedó callado y respondió con simpatía, siguiendo el juego: “Que me lo digas vos…”.

Sin embargo, la trapera, entre risas, le aclaró que “era joda, dejá nomás, yo soy más grande que vos”. Aunque, Thomas no perdió la oportunidad y en el mismo tono de humor le aseguró que “me porto bien”.

Luego, en la devolución de los ensayos, Cazzu consideró que dicho single a Dantas, le queda perfecta, “parecía fácil como si fuera tuya”. En cuanto a González, también le pareció “hermoso” la interpretación, al punto que conectó “de una forma distinta a la de la última vez”.

Finalmente, en la definición del Knockout, Luck Ra terminó dándole la oportunidad de pasar a la siguiente ronda a Dantas, reconociendo su talento y desempeño en el escenario.