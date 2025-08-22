22 de agosto de 2025 Inicio
¿Seguirán siendo animales? Cómo serán las futuras mascotas según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial proyecta cómo podrían ser las mascotas del futuro, desde androides hasta animales híbridos.

La IA proyecta cómo podrían ser las mascotas del futuro.

En un mundo con cambios tecnológicos constantes, la idea de “mascota” está cerca de transformarse por completo. La inteligencia artificial indica que las futuras generaciones no se limitarán a tener perros y gatos como compañía. En su lugar, los compañeros podrían ser seres diseñados desde cero, incluyendo animales híbridos creados en laboratorios y robots con personalidades programables.

Estas nuevas formas de compañía no solo responderán a un gusto estético, sino que se adaptarán a las demandas de la sociedad moderna. Buscarán reducir el impacto ambiental asociado a las mascotas tradicionales y, al mismo tiempo, ofrecerán compañía que se ajuste a los ritmos y estilos de vida humanos, cada vez más acelerados.

En este escenario, la frontera entre lo natural y lo artificial se volverá cada vez más difusa. A medida que la ciencia avanza en la creación de animales híbridos y robots, el futuro invita a reflexionar sobre el verdadero significado de tener una mascota y si la esencia de la compañía reside en lo biológico o en la conexión emocional.

En un mundo con cambios tecnológicos constantes, la idea de “mascota” está cerca de transformarse por completo.

Así serán las próximas mascotas de los humanos según la inteligencia artificial

En el futuro, la inteligencia artificial (IA) indica que la compañía de mascotas superará a los animales conocidos hoy. Las próximas décadas podrían presenciar el surgimiento de nuevas especies creadas en laboratorios, híbridos diseñados para combinar características de distintos animales. El objetivo no se limita a la curiosidad, sino a generar seres con funciones específicas que se adapten a las necesidades humanas y al entorno.

La IA plantea la posibilidad de desarrollar, por ejemplo, gatos hipoalergénicos para personas con sensibilidades, aves capaces de filtrar contaminantes del aire o peces que contribuyan activamente a la limpieza de microplásticos en el agua. Estos animales serían producto de la precisión genética, optimizados para convivir en entornos urbanos y rurales sin alterar el equilibrio natural.

Incluso se podrían diseñar para repoblar y restaurar ecosistemas dañados, devolviendo biodiversidad a zonas afectadas por la actividad humana. Esto abriría un nuevo capítulo en la historia de la domesticación, donde la biotecnología y los algoritmos guiarían la transformación de la relación con el mundo animal.

La inteligencia artificial indica que las futuras generaciones no se limitarán a tener perros y gatos como compañía.

Además de los animales híbridos, la IA visualiza la expansión de las mascotas robóticas. Estas creaciones se ajustarían al estilo de vida y personalidad de cada dueño. Se podrían imaginar perros que nunca envejecen o gatos capaces de responder al estado de ánimo, recordando interacciones anteriores y demostrando afecto programado.

Estos robots no serían simples juguetes inteligentes. Su diseño buscaría brindar compañía constante, cubriendo necesidades emocionales y prácticas. La programación permitiría ajustar niveles de energía, afecto e incluso el "humor", ofreciendo una experiencia completamente personalizada.

En su lugar, los compañeros podrían ser seres diseñados desde cero, incluyendo animales híbridos creados en laboratorios y robots con personalidades programables.

Para algunas personas, este tipo de mascota representa una solución ideal, evitando problemas como alergias, enfermedades o cuidados intensivos que requieren los animales vivos. Un robot de compañía no necesita visitas al veterinario ni dietas especiales, lo que simplifica la vida de sus dueños.

Sin embargo, para otros, este escenario genera un debate profundo. La llegada de mascotas robóticas plantea la pregunta de si una compañía sin vida puede ocupar el mismo lugar en el corazón de un humano que un ser vivo, con sus imperfecciones y voluntad propia.

