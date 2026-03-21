Víctor Heredia renovó el reclamo por sus familiares desaparecidos: "Quiero saber dónde están"

En el marco de un especial de entrevistas realizado por Radio 10, el periodista Fernando Borroni tuvo un extenso diálogo con el emblemático cantautor. "La dictadura se nos llevó a mi hermana embarazada y a mi cuñado", recordó.

A 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el cantautor Víctor Heredia recordó a su hermana embarazada y a su cuñado, que fueron secuestrados por la última dictadura cívico-eclesiástica-militar en Argentina, y renovó el reclamo por todos los desaparecidos: "Quiero saber dónde están", sostuvo en diálogo con el periodista Fernando Borroni.

En el marco de un especial de entrevistas realizado por Radio 10, Heredia se refirió a la postura negacionista del Gobierno, presente en declaraciones como las del presidente Javier Milei o la vicepresidenta Victoria Villarruel. "A mí me produce cierto escozor", aseguró.

"Yo creo que hay que seguir luchando y reafirmar esto como un valor de la sociedad en general, porque nos ha dañado de una manera muy cruel. Nuestras vidas están signadas por este hecho y es inevitable que no haya un argentino que no lleve la mochila en sus espaldas de lo que nos sucedió", agregó.

Heredia recordó que él tiene tres familiares desaparecidos. "La dictadura provocó una explosión trágica. Se nos llevó a mi hermana desaparecida, embarazada, y a mi cuñado. A los pocos meses, mi padre muere de tristeza por toda la situación. Desaparecieron cuatro", remató, y después detalló los otros daños que produjo el horror de los militares: "Mis dos exilios, la poca posibilidad que teníamos de compartir cosas naturales, como cumpleaños o las fiestas. Fue muy duro", aseguró.

Cristina Heredia tenía 27 años cuando fue secuestrada en junio de 1976 . Al día de hoy sigue desaparecida. "Mi hermana era docente. Todos los días, cuando hablo, leo, veo una película o comento cosas con mis hijos, la tengo al lado. Está ahí", afirmó el cantor.

"Yo tengo esperanza, a pesar de todo. Sencillamente porque creo en los hombres y mujeres de este país. Creo que va a haber algo de la dignidad humana que los va a hacer reaccionar", cerró Heredia en relación a un mundo cada vez más marcado por el individualismo.

"Yo diría lo mismo que dicen los organismos de Derechos Humanos: dónde están, quiero saber dónde están. Nadie dijo una palabra", se refirió Heredia sobre los desaparecidos. "Gracias al trabajo de los grupos de antropología y universidades se han encontrado algunos lugares. Pero, en definitiva, esta planificación de asesinato masivo que hubo en Argentina todavía no tuvo una respuesta digna", señaló el intérprete de Sobreviviendo.

Por otro lado, Borroni le consultó a Heredia de dónde surgió la creatividad para escribir los temas populares que denunciaban las atrocidades de la dictadura. "No sé de dónde vienen estas canciones, supongo que de mi educación, formación, de lo que dejó mi viejo", aseguró uno de los artistas más emblemáticos del país.

"Era un tipo muy ético y quizás también esté signado por esa épica mi trabajo. Pero lo que vi alrededor mío, como cuando escribí en el '78 Informe de la situación, era eso. No había remedio: un artista no puede ni debe inventar; tiene que contar", sostuvo.