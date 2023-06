Whatsapp tendrá una nueva función de compartir pantalla en las videollamadas

WhatsApp es la aplicación más elegida para comunicarse y no por casualidad. Es que la compañía adquirida por Meta se encarga de incorporar constantemente mejoras para mantenerse actualizada y así ser cada vez más útil para los usuarios. Entre las últimas novedades que está a punto de lanzar, se conoció que implementará una nueva función de compartir pantalla en las videollamadas .

Otras apps como Skype o Discord ya permiten hacer esto, y en el caso de Whatsapp se encuentra en una versión de prueba. Pero desde el sitio WABetaInfo han asegurado que no tardará mucho en formar parte de futuras actualizaciones.

Cómo será la nueva función de compartir pantalla en las videollamadas de Whatsapp

compartirpantallawasup.jpg

La función apareció en una versión de prueba para Android, en la edición beta 2.23.11.19. Puntualmente se agrega un ícono pequeño en el parte inferior cuando una videollamada está en curso, el cual permite mostrar la pantalla propia a otros participantes de la conversación. Se lo visualiza por una flecha que sale del display diminuto.

Al tocar sobre este ícono, la aplicación pregunta si se desea grabar y enviarla a los contactos. Si se acepta, pasa a compartir la pantalla, y si en algún momento se quiere dejar de hacerlo, se puede detener.

Según consigna WABetaInfo, “el usuario tiene el control total sobre esta función. A pesar de la transmisión continua del contenido de tu pantalla durante la videollamada, es posible detener el proceso en cualquier momento. Además, esta opción solamente está habilitada si das tu consentimiento para compartir el contenido de tu pantalla”.

Cuándo se lanza la nueva función de Whatsapp

Aunque no hay una fecha definida, se espera que esta nueva función llegue a más usuarios en las próximas semanas para quienes tienen instalada la versión beta 2.23.11.19 en Android. No obstante, la opción no estaría disponible por el momento para el sistema oprativo iOS de iPhone.