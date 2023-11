"The Invincible”: un videojuego para los amantes de la ciencia ficción clásica

"Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased": el regreso del legendario Yakuza en búsqueda de venganza

Esta introducción sobre este estilo de juegos, que a mí personalmente me gusta mucho, fuel preludio de "The Invincible", un juego de este tipo que reivindica el género de ciencia ficción de los años ´70.

Imagen 2 - The Invincible

El juego nos pone en la piel de Yasna, una astrobióloga que se despierta en el planeta Regis III, donde ha sufrido un accidente junto con su tripulación. En los primeros momentos no entendemos cómo llegamos ahí, ni qué hacemos fuera de la nave, por lo que nos veremos forzados a encontrar al resto de la tripulación y descubrir los misterios de este mundo hostil, que alberga formas de vida desconocidas y una historia por demás atrapante y peligrosa.

Esta historia de ciencia ficción es una adaptación libre de la novela homónima de Stanislaw Lem, un autor polaco que fue pionero en explorar temas como los nanobots, la inteligencia colectiva y la evolución de la tecnología artificial. Por lo que vamos a encontrar temas muy interesantes a medida que vayamos adentrándonos en las raíces de este cuento interplanetario.

Imagen 3 - The Invincible.png

Como les comentaba inicialmente, estamos frente a un walking simulator, simulador de caminar, donde la exploración y la narrativa son los factores fundamentales. Durante esta aventura, nuestro personaje únicamente podrá interactuar con diferentes objetos, circular por los caminos ya preestablecidos (aunque tendremos un mapa semiabierto) y utilizar algunos accesorios, pero no mucho más que esto.

Entre los objetos que cargaremos, vamos a tener disponible un escáner para analizar objetos y criaturas, un rastreador de valijas para poder seguir el rastro de nuestros compañeros y un comunicador que nos será de ayuda para hablar con parte de la tripulación mediante un sistema de diálogos con diferentes opciones. Lo divertido de esto es que nuestras decisiones pueden modificar el desarrollo de la historia y el final que obtendremos, de los cuales hay varios posibles.

Imagen 4 - The Invincible

Para los fanáticos del cine de ciencia ficción clásico, este es un juego que no deberían perderse. Se siente mucho esa esencia de películas como "2001: Odisea del Espacio" (1968) o la mismísima "Solaris" (1972), que también está basada en el libro de "The Invincible". Todo su entorno, los objetos que vamos encontrando, el equipo que utilizamos, las naves espaciales, sus trajes, armas, todo tiene ese increíble aspecto vintage de la época.

Y todo esto, acompañado de un apartado gráfico que luce magnífico, con entornos muy detallados, llegando por momentos al fotorrealismo, que le dan una inmersión increíble al juego que, al jugarse completamente en primera persona, logra una atmósfera mucho más perturbadora. Su música es otro aspecto fundamental, transmitiendo esa agonía de Yasna en un mundo desconocido, silencioso y aterrador al mismo tiempo.

Imagen 5 - The Invincible

Pero como ya sabemos, los walking simulator no son juegos para cualquiera, y esto también depende mucho de su duración. En este caso, "The Invincible" puede durar unas 8 o 9 horas, dependiendo de las vueltas que des en encontrar diferentes objetos, pero aproximadamente es esa la duración, por lo que seguramente no lo acabarás en una única sesión de juego, y es en este caso donde se puede llegar a hacer un poco largo y lento.

Aunque de igual manera, lo sentí muy satisfactorio, fue una historia que me atrapó muchísimo, porque continuamente sentís que el misterio se vuelve cada vez más inmenso, todo lo malo que puede pasar, pasa, y la soledad de Yasna en ese inhóspito planeta se vuelve cada vez más claustrofóbica.

Imagen 6 - The Invincible

Por todo eso, no veo razón para no recomendarlo a todos los fanáticos de la ciencia ficción o las personas que buscan jugar una buena historia sin prejuicios de mecánicas complejas, porque acá no vamos a encontrar disparos, ni nos vamos a colgar de salientes, ni saltaremos de aviones. Es un juego reflexivo y misterioso que te invita a caminar y caminar, mientras tu cabeza vuela en una historia nada predecible. Lo vas a encontrar a precio reducido en Xbox Series, Playstation 5 y PC.