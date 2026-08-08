8 de agosto de 2026 Inicio
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Tesla llegará a la Argentina y busca empleados: cuáles son los perfiles y qué requisitos hay que cumplir

Además de generar expectativas por la llegada de sus vehículos eléctricos, la expansión de la empresa abre oportunidades para aquellos interesados en desarrollar su carrera dentro de una compañía internacional vinculada con la tecnología y la movilidad sustentable.

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La compañía de Elon Musk ya publicó varias vacantes laborales en Argentina.

La compañía de Elon Musk ya publicó varias vacantes laborales en Argentina.

Tesla llegará a la Argentina y busca empleados: la empresa de Elon Musk ya publicó vacantes laborales en el país. Los puestos están vinculados con ventas, atención al cliente y servicio técnico de vehículos eléctricos. Dónde están las búsquedas, cuáles son los perfiles y qué requisitos hay que cumplir

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La compañía de vehículos de movilidad eléctrica ya publicó distintos empleos para incorporar profesionales y técnicos que formen parte de sus primeras operaciones locales. Actualmente, las selección está concentradas en la Ciudad de Buenos Aires y Munro, provincia de Buenos Aires, y corresponden a puestos de tiempo completo.

La convocatoria apunta a personas interesadas en la innovación, la tecnología y el desarrollo de la electromovilidad. Entre los candidatos solicitados hay oportunidades tanto para quienes tienen experiencia en el área comercial y atención al cliente como para aquellos vinculados con el mantenimiento y servicio de vehículos. Por el momento, las convocatorias publicadas por la firma estadounidense se concentran en Ciudad de Buenos Aires y Munro, en la provincia de Buenos Aires. La ubicación de los puestos permite observar que la primera etapa de operaciones de Tesla en el país tendrá su principal foco en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Todas las posiciones mencionadas corresponden a empleos de tiempo completo y los candidatos deben revisar las condiciones específicas de cada posición antes de enviar su postulación, ya que las funciones, conocimientos y experiencia solicitados pueden variar según el cargo.

Cómo será la búsqueda de empleo de Tesla en Argentina

El portal oficial de empleos de Tesla incluye actualmente diferentes posiciones para trabajar en Argentina. Entre ellas se encuentran:

* Tesla Advisor, Sales

* Service Advisor

* Associate Service Manager

* Service Technician

* Associate Sales Manager

* Associate Delivery Manager

* Tesla Advisor, Delivery

Las vacantes están relacionadas con diferentes etapas de la experiencia del cliente, desde el asesoramiento y la venta de los autos hasta su entrega y el servicio técnico posterior. Asimismo, la búsqueda laboral abarca principalmente dos grandes áreas: ventas y atención al cliente, por un lado, y servicio técnico y mantenimiento, por el otro.

Los puestos comerciales están orientados a personas que puedan asesorar a los clientes durante el proceso de compra, brindar información sobre los vehículos y acompañar la experiencia de entrega. En este grupo aparecen los cargos de Tesla Advisor, Sales, Associate Sales Manager y Tesla Advisor, Delivery. Por otra parte, las posiciones de Service Advisor, Associate Service Manager y Service Technician están relacionadas con la atención de los vehículos, el mantenimiento y la coordinación de las tareas de servicio.

Los requisitos dependen de cada cargo y deben consultarse en la descripción individual de la vacante. En términos generales, Tesla busca personas interesadas en tecnología, innovación y movilidad eléctrica, además de perfiles capaces de desarrollarse dentro de un entorno orientado a la mejora continua.

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