Cuál es el impresionante récord que alcanzó Tesla en construcción de autos en todo el mundo

Este logro refleja el crecimiento sostenido de la empresa y su protagonismo en la transformación de la industria automotriz.

Tesla continúa consolidándose como una de las principales referencias de la industria de autos eléctricos. En las últimas semanas, la empresa alcanzó un nuevo hito al anunciar la fabricación de 10 millones de vehículos , una cifra inédita para un fabricante dedicado exclusivamente a este tipo de automóviles.

Tesla llegará a la Argentina y busca empleados: cuáles son los perfiles y qué requisitos hay que cumplir

La unidad que marcó el récord fue un Model Y de color negro producido en la planta de Fremont, California . Se trata de la primera fábrica de Tesla y una de las más importantes dentro de su red de producción, desde donde salieron algunos de los modelos que impulsaron el crecimiento global de la marca.

El logro también refleja la velocidad con la que la empresa incrementó su capacidad de fabricación. Tesla alcanzó el primer millón de vehículos en marzo de 2020 y, en apenas seis años, multiplicó por diez ese volumen gracias a la expansión de sus plantas en Estados Unidos, China y Alemania , además del éxito comercial de sus modelos más vendidos.

El anuncio llega en un contexto favorable para la automotriz. Después de un 2025 con una caída en las ventas, durante 2026 la compañía mostró una fuerte recuperación . Solo en el segundo trimestre entregó 480.126 vehículos, un resultado que superó las previsiones y representó un crecimiento interanual cercano al 25%.

La historia de Tesla comenzó en 2003 con la intención de demostrar que los autos eléctricos podían competir con los vehículos de combustión. Tras el lanzamiento del Roadster, la empresa dio un salto importante en 2012 con la llegada del Model S y, posteriormente, amplió su gama con el Model X, el Model 3 y el Model Y, que terminó convirtiéndose en su mayor éxito comercial.

Gran parte de los 10 millones de vehículos fabricados corresponde justamente al Model Y. Lanzado en 2020, este SUV logró destacarse por su autonomía, sus prestaciones y un precio más competitivo, lo que le permitió ubicarse entre los autos más vendidos del mundo durante 2023 y 2024. El resto de la producción se reparte entre el Model 3, el Model S, el Model X, la Cybertruck y el camión eléctrico Semi.

El modelo Y es el mas exitoso de la marca. Tesla Motors

El crecimiento de Tesla también estuvo acompañado por la construcción de nuevas Gigafactory en ciudades como Shanghái, Berlín y Austin, además de otras instalaciones dedicadas a la producción de baterías. Esta expansión permitió abastecer con mayor rapidez a distintos mercados y aceleró la competencia, llevando a fabricantes tradicionales como Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Ford, General Motors y Hyundai a reforzar sus estrategias de electrificación.

Con este récord, Tesla no solo confirma el crecimiento que experimentó durante la última década, sino que también refuerza sus planes de expansión para los próximos años. La empresa continúa desarrollando nuevas tecnologías vinculadas con baterías, conducción autónoma y robótica, mientras avanza con su llegada a nuevos mercados, entre ellos Argentina, donde ya dio los primeros pasos para instalar su operación local.