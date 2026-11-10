10 de noviembre de 2026 Inicio
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Starlink ofrece descuentos de hasta 12 meses para nuevos clientes en la Argentina: cómo acceder a la promoción

La empresa de Elon Musk renovó sus ofertas comerciales para captar usuarios en el mercado local. El beneficio alcanza a los planes Residencial e Itinerante y se aplica automáticamente al contratar el servicio en las zonas habilitadas. El porcentaje de la rebaja varía según la ubicación y las condiciones de cada promoción.

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Starlink, el servicio de Internet satelital desarrollado por SpaceX, lanzó una nueva promoción en la Argentina que permite a los nuevos clientes acceder a tarifas reducidas durante un período de hasta 12 meses. La iniciativa alcanza a quienes contraten los planes Residencial e Itinerante (Roam) y forma parte de la estrategia de la compañía para ampliar su presencia en el mercado local.

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El beneficio se aplica automáticamente durante el proceso de contratación, sin necesidad de ingresar códigos promocionales ni realizar gestiones adicionales. Sin embargo, la rebaja no es uniforme en todo el territorio argentino: tanto el porcentaje de descuento como su duración dependen de la ubicación desde la que se solicite el servicio y de las condiciones comerciales vigentes en cada zona.

La promoción se suma a otras iniciativas que la compañía puso en marcha durante 2026, en un contexto de competencia con los proveedores tradicionales de Internet, especialmente aquellos que ofrecen conexiones mediante fibra óptica.

Cómo funciona el descuento de Starlink y qué planes incluye

La oferta contempla dos modalidades principales. Por un lado, el servicio Residencial está destinado a hogares y permite mantener la conexión desde una ubicación fija. Por otro, el plan Itinerante está pensado para quienes necesitan trasladar el equipo y conectarse desde distintos puntos geográficos.

Dentro de la primera categoría se encuentra el Residencial Lite, que ofrece velocidades de descarga de hasta 200 Mbps y tiene una tarifa regular de $45.000 mensuales. La alternativa Residencial Estándar permite alcanzar velocidades superiores a los 400 Mbps y cuenta con un abono de $65.000 por mes.

En el caso de los planes itinerantes, la compañía ofrece alternativas para utilizar la conexión fuera del domicilio registrado. La modalidad Regional permite conectarse dentro de la Argentina, mientras que la Global extiende la cobertura a más de 160 países y territorios, con velocidades de hasta 300 Mbps.

Para conocer el precio promocional disponible, los interesados deben ingresar al sitio oficial de Starlink Argentina e introducir la dirección donde utilizarán el servicio. El sistema verifica la cobertura y presenta las opciones comerciales habilitadas para esa ubicación, junto con el valor reducido y la tarifa que comenzará a regir una vez finalizado el beneficio.

El plazo promocional comienza a contabilizarse desde la activación del equipo y no desde el momento de la compra. Una vez cumplidos los seis o 12 meses, según corresponda, el abono vuelve a su precio regular vigente.

Cuánto cuestan las antenas y qué pasa cuando termina la promoción

Además del costo mensual del servicio, quienes se incorporen a Starlink deben contemplar la inversión inicial para adquirir el equipamiento necesario. En noviembre de 2026, el Kit Estándar V4 tiene un precio de referencia de $499.999. Incluye la antena, el router Wi-Fi, los cables y los elementos de montaje.

Otra alternativa es el Kit Mini X, un dispositivo más compacto y portátil cuyo precio oscila entre los $219.000 y los $249.999, dependiendo del canal de comercialización. Su tamaño permite trasladarlo con mayor facilidad, por lo que resulta una opción para quienes necesitan conectividad durante sus desplazamientos.

La empresa también contempla promociones específicas en determinadas regiones, que pueden incluir la entrega gratuita del equipo a cambio de asumir un compromiso de permanencia de 12 meses en el servicio Residencial.

La nueva política de descuentos se inscribe en una serie de ofertas que Starlink desplegó durante el año. En mayo, durante el Hot Sale, llegó a ofrecer una reducción del 50% en los abonos mensuales durante los primeros tres meses, además de descuentos en los equipos. En agosto, en tanto, aplicó rebajas sobre el Kit Mini.

Un aspecto importante para quienes evalúan contratar el servicio es que la finalización del período promocional implica el regreso a la tarifa plena. La compañía no establece, en términos generales, contratos de permanencia obligatoria para sus planes, por lo que los usuarios pueden cancelar la suscripción sin penalizaciones. La excepción corresponde a determinadas promociones que incluyen la entrega gratuita del equipamiento y exigen mantener el servicio durante un plazo determinado.

Con este esquema, Starlink busca reducir el costo inicial de incorporación y atraer nuevos abonados, especialmente en regiones donde las alternativas de conectividad terrestre son limitadas. La duración del descuento y el precio final, no obstante, deberán verificarse individualmente antes de completar la contratación.

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