"Star Ocean: The Second Story R": remake que deslumbra con su arte y jugabilidad

Este es un año repleto de grandes lanzamientos. Tanto como así que poder mantenerlos al día conlleva jugar una gran cantidad de horas para poder traer su reseña en tiempo y forma. Y como todo trabajo, algunos juegos se disfrutan y otros no tanto. Pero gracias a algunas empresas que tienen mucho amor por sus productos, nos encontramos con juegos como "Star Ocean: The Second Story R", un JRPG del que no pudea despegarme de la pantalla durante muchas horas.

imagen 2 - Star Oceans R "Star Ocean: The Second Story R" es un remake de "Star Ocean: The Second Story", un juego de rol que salió exclusivamente para PlayStation en 1998, siendo el primero de la saga en lanzarse fuera de Japón. No soy un gran fan de la saga, lo admito, y es por eso que estaba en dudas si analizarlo o no, ya que estos juegos suelen ser muy largos.

Y luego de ver todo su trabajo artístico que me recordó muchísimo a uno de mis juegos favoritos, "Octopath Traveler", otro lanzamiento de Square Enix, no dudé en probarlo... y sí, "esto es un verdadero remake". Desde el comienzo, cuando vemos a un personaje pixelado junto a un escenario que, a primera vista, se veía casi fotorrealista, no dudé que esta aventura iba a ser espectacular, y eso fue lo que pasó. En este viaje, podremos escoger entre dos jóvenes, Claude y Rena. Luego de un acontecimiento bastante extraño donde somos teletransportados a una tierra desconocida, intentaremos buscar la forma de regresar. Pero al parecer, las profecías ya hablaban sobre nuestra llegada, y es ahí donde comenzamos a vernos involucrados en una aventura para salvar un planeta amenazado por una misteriosa fuerza llamada Brujoesfera. Todos los diferentes aliados que conoceremos en el camino y las decisiones que tomemos podrán ser las causantes del destino del mundo, y su única salvación recaerá en nuestras manos. imagen 3 - Star Oceans R Como les comentaba, estamos frente a un clásico juego de rol, pero a diferencia de los JRPG tradicionales, este opta por combates en tiempo real en lugar de turnos, como muchos de nosotros estamos acostumbrados. Los enfrentamientos son dinámicos y llenos de acción, con combos, esquivas, un sistema de parry y estrategias basadas en las debilidades y fortalezas elementales. Tendremos la posibilidad de formar un grupo de batalla de hasta cuatro miembros que iremos reclutando a medida que avanzamos entre sus pueblos y conocemos nuevos personajes. Poder utilizar varios nos brinda una flexibilidad única y permite adaptarse a diferentes situaciones de combate. La introducción del "Assault Action" es un cambio bastante interesante, ya que permite a personajes fuera del grupo participar brevemente en la batalla, y esto añade una variedad más a sus frenéticos enfrentamientos. Cada uno de los personajes que utilicemos también tendrá un sistema de mejora que agrega profundidad a la jugabilidad. Cabe destacar que, para jugadores que están comenzando en el género, esto puede presentar cierta confusión, porque hay muchísimos aspectos que tener en cuenta a la hora de aplicar puntos de mejora, aunque el juego intenta explicarlo de la manera más simple posible. Como punto principal, podremos mejorar las estadísticas de los personajes subiendo de nivel, equipando objetos y armas, y mejorando sus "Specialty Skills", que desbloquean opciones de crafteo y otras mejoras. Además, existen "Combat Skills" y "Special Arts", que son habilidades pasivas y habilidades de combate que también pueden subirse de nivel para sacar un mejor rendimiento en cada una de las batallas. imagen 4 - Star Oceans R El juego nos presentará una historia lineal, aunque nosotros seremos los encargados de decidir qué pueblos visitar, con quién hablar, para conocer un poco más sobre el lore de la aventura, y contra quién luchar para farmear objetos y subir de nivel a los personajes. Porque las batallas, a diferencia de los tradicionales RPG, se presentarán en el mapa, pudiendo visualizar a los enemigos y dándonos la opción de atacarlos por la espalda, para ingresar al combate con los rivales en estado paralizado. Otra opción muy efectiva es juntar varios enemigos para poder ingresar a un único combate, pero con diferentes oleadas de ellos. También se agregó otro aspecto para marcar un poco la diferencia y tal vez adornarlo más a un sistema de juego actual, es la posibilidad del viaje rápido entre las diferentes ciudades, así como tres modos de dificultad. Aunque estos no me parecieron particularmente exigentes, también la posibilidad de teletransportarnos entre otras opciones que hacen el juego más accesible y divertido para los nuevos jugadores. imagen 5 - Star Oceans R Pero si hay algo que me encantó desde el primer tráiler que vi fue su trabajo artístico, que, como opinión personal, es una maravilla. "Star Ocean: The Second Story R" destaca por combinar personajes pixelados en 2D con escenarios en 3D, creando un efecto visual llamado HD-2D. Con este estilo artístico lo que buscaron fue respetar el diseño original del juego de PlayStation, pero al mismo tiempo darle un aspecto más moderno y detallado, con efectos de iluminación, sombras y texturas mejoradas. Este fue creado por el equipo de Gemdrops, que se inspiró en una obra de arte conceptual que mostraba la fusión de 2D y 3D, y de esta forma intentaron transmitir cómo sería el juego desde una perspectiva más personal e inmersiva. Otro de los grandes detalles que no podían faltar es contar con la banda sonora original compuesta por Motoi Sakuraba, uno de los compositores más prestigiosos y conocidos del género de los JRPG. Sakuraba trabajó en otras exitosas sagas como Tales of, Valkyrie Profile, Dark Souls, entre otras. También tendremos la posibilidad de elegir la opción de su OST remasterizado que tiene una mejor calidad de sonido y algunos cambios en los instrumentos y los ritmos. imagen 6 - Star Oceans R (1) Los JRPG nunca fueron para todos, son juegos particularmente largos, con mucho texto y cantidad de factores que tener en cuenta para que nuestra aventura no termine en un fracaso absoluto. Pero "Star Ocean: The Second Story R" es una verdadera joya dentro del género, que tiene detalles por pulir... obvio, como todos los juegos lanzados en la actualidad, pero podés pasar 50 horas muy atrapado con su historia y un gameplay muy divertido y adictivo. El juego ya se encuentra disponible para jugar en PlayStation, Switch y PC, y tenés una demo gratuita para sacarte el gustito antes de decidirte a comprarlo. Una experiencia súper recomendada.