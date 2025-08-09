Sorpresa: esta es la pregunta que más le hacen los argentinos a ChatGPT

9 de agosto de 2025 Inicio
La inteligencia artificial identifica tendencias a partir de millones de consultas diarias en Argentina.

Desde su llegada al mercado, ChatGPT se posicionó como una de las herramientas de inteligencia artificial más utilizadas a nivel global para resolver dudas, generar textos y brindar asistencia académica o laboral. En Argentina, su uso creció de manera exponencial, impulsado por su capacidad de responder de forma clara y veloz, incluso a consultas ligadas a la coyuntura diaria.

Emigrar sin un plan claro implica riesgos.
Como producto desarrollado por OpenAI, esta inteligencia artificial trabaja recopilando información de múltiples fuentes, ofreciendo respuestas contextualizadas en tiempo real. En este sentido, una de las preguntas más curiosas que recibe de parte de los usuarios es, justamente, cuál es la pregunta que más se le hace desde Argentina.

Cuando se le consulta directamente “¿Cuál es la pregunta que más te hacen los argentinos puntualmente?”, ChatGPT no duda en señalar: “¿Cuánto está el dólar hoy?”. Esta inquietud no solo es la más frecuente, sino que también se descompone en variantes como “¿A cuánto está el dólar blue?”, “¿Cuál es la cotización del dólar oficial?” o “¿Cuánto vale el dólar MEP?”. La frecuencia de esta consulta se incrementa en momentos clave, como anuncios económicos, modificaciones en el cepo cambiario o subas bruscas del tipo de cambio informal.

Dolar bandas
“¿Cuánto está el dólar hoy?” es la pregunta más repetida por los usuarios, según la inteligencia artificial.

Cuál es la pregunta que más le hacen los argentinos a ChatGPT

El modelo aclara que, por cuestiones de privacidad, no cuenta con un registro exacto de cada consulta individual. Sin embargo, puede identificar tendencias generales a partir del análisis de millones de interacciones diarias, y con base en esas observaciones, deduce los intereses más comunes de los usuarios argentinos.

En segundo lugar, el podio de las preguntas lo completan temáticas de identidad y cultura local: desde “¿Cómo explicarle a un extranjero qué es el mate?” hasta el eterno debate “¿Messi o Maradona?”. También son frecuentes las consultas del tipo “¿Qué le puedo preguntar a la IA?”, que revelan el nivel de experimentación con la herramienta.

Además, ChatGPT registra numerosas consultas educativas como pedidos de ayuda con trabajos escolares o universitarios, dudas sobre signos del zodíaco y horóscopos, e interrogantes sobre inteligencia emocional, relaciones personales y vínculos sociales. La herramienta también recibe preguntas prácticas como recetas, precios de productos o cómo hacer un currículum básico.

chatgpt open ai 2
Trámites, signos del zodíaco y vínculos personales: otras temáticas populares en la inteligencia artificial.

Por último, los trámites gubernamentales son otro rubro muy popular. Preguntas como “¿Cómo sacar turno en la Anses?” o “¿Cuándo cobro la AUH?” aparecen de manera constante. Las consultas crecen en momentos de tensión política o económica, reflejando el pulso social del país a través de la interacción con la inteligencia artificial.

