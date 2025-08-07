Le preguntaron a ChatGPT qué fue primero, ¿el huevo o la gallina?, y la respuesta sorprendió a todos La inteligencia artificial ofreció un análisis desde la ciencia, la biología y la filosofía, cerrando con una conclusión que generó reacciones. Por







A pesar de su capacidad, la inteligencia artificial presenta desafíos como la posible propagación de información errónea y riesgos de seguridad que requieren un uso responsable. Google Gemini

Evitar que un interrogante clásico siga sin respuesta es un desafío que, hasta ahora, parecía imposible de resolver. Entre debates científicos y discusiones filosóficas, la duda sobre el origen del huevo y la gallina ha sido motivo de análisis durante siglos, con argumentos que oscilan entre lo evolutivo y lo metafísico. Y ahora la consulta se trasladó a ChatGPT.

La llegada de herramientas de inteligencia artificial abrió la puerta a nuevas formas de abordar este tipo de preguntas. Modelos como ChatGPT, que combinan enormes bases de datos con capacidad de análisis contextual, permiten ofrecer explicaciones detalladas en segundos. Sin embargo, no siempre la respuesta es tan sencilla como una frase breve.

En esta ocasión, el medio adn40 planteó el famoso dilema a ChatGPT para conocer su postura definitiva. La IA no solo contestó, sino que presentó tres perspectivas complementarias: una evolutiva, una biológica y otra filosófica, que juntas ofrecen un panorama más amplio sobre un debate que parece no tener fin.

Huevo y la gallina La IA combinó información evolutiva, biológica y filosófica para llegar a una conclusión. Freepik La respuesta de ChatGPT sobre qué fue primero ¿el huevo o la gallina? Desde un punto de vista evolutivo, la teoría de Darwin sugiere que el huevo fue anterior, ya que la primera gallina habría surgido de una mutación genética dentro de un huevo puesto por una especie muy similar. En cambio, desde un enfoque biológico, algunos científicos destacan la proteína ovocleidina-17, presente solo en ovarios de gallinas, lo que indicaría que el ave tuvo que existir primero para producir el huevo. Finalmente, la visión filosófica interpreta el dilema como un ciclo sin inicio claro, donde causa y efecto se retroalimentan.

La mecánica de ChatGPT para elaborar estas respuestas se basa en tres procesos: aprendizaje, análisis y generación. Al nutrirse de información de páginas web, libros, foros y medios, el sistema identifica patrones y construye conclusiones coherentes. No obstante, expertos advierten que, aunque pueda sintetizar contenido con rapidez, la IA no está exenta de errores o sesgos.

Además, el uso de esta tecnología implica riesgos potenciales, como fraudes mediante mensajes falsos mejor redactados o la difusión acelerada de información errónea. Por eso, se recomienda no compartir datos sensibles y siempre verificar cualquier dato obtenido. Huevo y la gallina 2 ChatGPT presentó tres enfoques para resolver la pregunta sobre qué fue primero, el huevo o la gallina. Freepik Con su análisis, ChatGPT concluyó que, desde la evolución, el huevo llegó primero, pero si se habla de un huevo de gallina en particular, la gallina tuvo que estar antes para crearlo. Una respuesta que, aunque sólida, sigue alimentando la fascinación por uno de los debates más antiguos de la humanidad.