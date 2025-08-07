7 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Le preguntaron a ChatGPT qué fue primero, ¿el huevo o la gallina?, y la respuesta sorprendió a todos

La inteligencia artificial ofreció un análisis desde la ciencia, la biología y la filosofía, cerrando con una conclusión que generó reacciones.

Por
A pesar de su capacidad

A pesar de su capacidad, la inteligencia artificial presenta desafíos como la posible propagación de información errónea y riesgos de seguridad que requieren un uso responsable.

Google Gemini

Evitar que un interrogante clásico siga sin respuesta es un desafío que, hasta ahora, parecía imposible de resolver. Entre debates científicos y discusiones filosóficas, la duda sobre el origen del huevo y la gallina ha sido motivo de análisis durante siglos, con argumentos que oscilan entre lo evolutivo y lo metafísico. Y ahora la consulta se trasladó a ChatGPT.

Esta estrategia permite compensar su menor capacidad de producción mediante golpes quirúrgicos.
Te puede interesar:

El temible dron de Ucrania de 4 metros que usa IA y que puede ser el "arma letal" contra Rusia

La llegada de herramientas de inteligencia artificial abrió la puerta a nuevas formas de abordar este tipo de preguntas. Modelos como ChatGPT, que combinan enormes bases de datos con capacidad de análisis contextual, permiten ofrecer explicaciones detalladas en segundos. Sin embargo, no siempre la respuesta es tan sencilla como una frase breve.

En esta ocasión, el medio adn40 planteó el famoso dilema a ChatGPT para conocer su postura definitiva. La IA no solo contestó, sino que presentó tres perspectivas complementarias: una evolutiva, una biológica y otra filosófica, que juntas ofrecen un panorama más amplio sobre un debate que parece no tener fin.

Huevo y la gallina
La IA combinó información evolutiva, biológica y filosófica para llegar a una conclusión.

La IA combinó información evolutiva, biológica y filosófica para llegar a una conclusión.

La respuesta de ChatGPT sobre qué fue primero ¿el huevo o la gallina?

Desde un punto de vista evolutivo, la teoría de Darwin sugiere que el huevo fue anterior, ya que la primera gallina habría surgido de una mutación genética dentro de un huevo puesto por una especie muy similar. En cambio, desde un enfoque biológico, algunos científicos destacan la proteína ovocleidina-17, presente solo en ovarios de gallinas, lo que indicaría que el ave tuvo que existir primero para producir el huevo. Finalmente, la visión filosófica interpreta el dilema como un ciclo sin inicio claro, donde causa y efecto se retroalimentan.

La mecánica de ChatGPT para elaborar estas respuestas se basa en tres procesos: aprendizaje, análisis y generación. Al nutrirse de información de páginas web, libros, foros y medios, el sistema identifica patrones y construye conclusiones coherentes. No obstante, expertos advierten que, aunque pueda sintetizar contenido con rapidez, la IA no está exenta de errores o sesgos.

Además, el uso de esta tecnología implica riesgos potenciales, como fraudes mediante mensajes falsos mejor redactados o la difusión acelerada de información errónea. Por eso, se recomienda no compartir datos sensibles y siempre verificar cualquier dato obtenido.

Huevo y la gallina 2
ChatGPT presentó tres enfoques para resolver la pregunta sobre qué fue primero, el huevo o la gallina.

ChatGPT presentó tres enfoques para resolver la pregunta sobre qué fue primero, el huevo o la gallina.

Con su análisis, ChatGPT concluyó que, desde la evolución, el huevo llegó primero, pero si se habla de un huevo de gallina en particular, la gallina tuvo que estar antes para crearlo. Una respuesta que, aunque sólida, sigue alimentando la fascinación por uno de los debates más antiguos de la humanidad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Dentro del zodíaco, un signo se perfila como el gran favorecido en el terreno del amor.

A qué signo le irá mejor en el amor en agosto 2025, según la inteligencia artificial

La IA se metió en el debate de un grupo de amigos sobre el asado.

Le preguntó a la inteligencia artificial por qué sus amigos no hacen más asados y la respuesta fue sorprendente

Mantener una rutina de sueño constante no solo mejora la calidad del descanso, sino que también facilita un despertar más natural y lleno de energía.

Cuál es el significado de despertarte antes de que suene la alarma, según la inteligencia artificial

Cómo será el futuro de la humanidad, según ChatGPT.

Le preguntaron a ChatGPT si la humanidad llegará al año 2100: esta fue la respuesta

La inteligencia artificial procesó numerosas reseñas y opiniones de expertos.

La inteligencia artificial reveló las playas que no te podés perder si viajás a Rio de Janeiro

Su análisis despertó curiosidad y generó múltiples reacciones online.

Le preguntó a la inteligencia artificial cuál es el significado de la vida y la respuesta sorprendió a todos

Rating Cero

Las redes sociales se llenaron de comentarios, memes y teorías sobre cómo se conocieron y si realmente están saliendo

¿Lamine Yamal y Nicki Nicole en pareja? Cuáles son los rumores que generan una relación inesperada

Un lanzamiento sueco de 2025 cargado de drama e intriga ya está disponible en Netflix.
play

De qué se trata Una vida honrada, la película sueca con ilusiones y mentiras que sorprende a todos en Netflix

Jey Mammon volverá a conducir un programa de televisión.

Jey Mammon vuelve a la televisión: cuándo y qué canal le abrió las puertas

Charlotte y Alex Caniggia se encuentran peleados hace mucho tiempo por Melody Luz.
play

Crisis en la familia Caniggia: Alex bloqueó a Charlotte en todas las redes sociales

Netflix lo vuelve a hacer: estrenó una película basada en una historia real sobre un veterano de guerra en bancarrota que te dejará sin palabras.
play

Una película basada en una historia real sobre un veterano de guerra en bancarrota te dejará sin palabras: de cuál se trata

Entre la desesperación y lo ilegal: ¿qué serie pone en jaque a la moralidad y está dando que hablar en Netflix?.
play

Entre la desesperación y lo ilegal: qué serie pone en jaque a la moralidad y está dando que hablar en Netflix

últimas noticias

Las autoridades provinciales decidieron reforzar el cumplimiento del calendario de vacunación obligatorio.

El gobierno de Mendoza les cobrará multas a los padres antivacunas

Hace 8 minutos
Romero podría ir a la Auditoría General de la Nación.

Un senador aliado al Gobierno anunció que dejará su banca tras de 18 años en la Cámara alta

Hace 29 minutos
Juan Román Riquelme, presidente de Boca.

Un campeón del mundo con Boca rechazó un posible llamado para ser manager: "Es para problemas"

Hace 29 minutos
Esta estrategia permite compensar su menor capacidad de producción mediante golpes quirúrgicos.

El temible dron de Ucrania de 4 metros que usa IA y que puede ser el "arma letal" contra Rusia

Hace 1 hora
Hay celulares antiguos que son muy valorados por coleccionistas y que podrían valer una fortuna.

Si tenés alguno de estos 20 celulares viejos, tenés un tesoro: te pueden pagar bastante

Hace 1 hora