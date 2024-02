Skull & Bones: ¿Un tesoro oculto o un naufragio inminente en altamar?

Corría el año 2018 y en el extinto E3 de Los Ángeles se probaban diferentes juegos que serían lanzados en los próximos años. Entre estos se presentaba un interesante proyecto de piratas llamado “Skull & Bones” , que en ese momento podría haber jurado que vería la luz en pocos meses, pero no fue así. Este era un juego de batallas navales donde diferentes equipos competían a cañonazos para decidir quién sería el rey de los mares, pero finalmente esta fórmula duraría muy poco. La prensa no recibió nada bien el primer contacto con el juego presentado por Ubisoft, y fue en ese momento cuando la compañía dio un giro de timón para replantearse el proyecto . Seis años después, lanza el tan esperado y conflictivo juego marino que, vale decirlo, llega con muchas dudas.

Si alguna vez jugaron un MMO, se van a sentir como en casa con esta propuesta, ya que en los primeros minutos estarán bajo el barco, corriendo en una isla con pocos recursos, hablando con personas que les ofrecerán misiones para poder comenzar con su progreso mientras ven otros jugadores online corriendo alrededor de ustedes, vestidos totalmente iguales porque son de su mismo nivel. Una experiencia muy habitual para los fanáticos del género.

Imagen 3 - S&B La aventura de un pirata que, luego de una extraña traición, pierde su barco y debe comenzar desde cero.

Como no es de extrañar, las primeras misiones serán muy de recadero, por lo que tendrán que subirse a su balsa y ponerse a navegar mar adentro en búsqueda de barcos para saquear, animales para matar o recursos que recolectar. Una vez que las completen, volverán al puerto de Sainte-Anne y entregarán sus misiones para continuar con el ascenso. En las primeras horas se siente muy reconfortante el sistema de progreso de los navíos, ya que pasar de una balsa a un barco tipo tanque, marca un antes y un después en el sistema de juego.

Para muchas misiones tendrán que tener a su disposición varios tipos de barcos que tengan diferentes prestaciones y características. Cada uno de ellos será totalmente personalizable, ya que antes de salir a navegar tendrán que prepararlos. Los barcos tienen diferentes opciones de disposición de armamento, por lo que en su comienzo tendrán que colocar armas tanto en proa, babor, estribor y popa. Al principio solo tendrán disponibles algún que otro cañón, pero a medida que avancen irán comprando o desbloqueando planos de fabricación que les facilitarán la construcción de armas mucho más poderosas que los ayudarán a atacar diferentes navíos desde mayor o menor distancia.

Imagen 4 - S&B Para los piratas, todo está permitido.

A esto también le sumamos la posibilidad de equipar un blindaje. Diferentes cascos que usarán en su barco serán los encargados de otorgarles un mayor daño al embestir a los rivales al mismo tiempo que les proporciona una bonificación en su defensa, y un sistema de mobiliario, espacios disponibles para implementar mejoras como aumentar el tamaño de la bodega, mejorar los tiempos de recarga o aumentar la velocidad de navegación, entre cientos de opciones.

Todas estas mejoras las podrán conseguir mediante misiones que realicemos o craftearlas en los diferentes puertos del amplio mapa que el juego nos tiene preparado, por lo que navegar y recolectar todo tipo de recursos, tanto con diferentes encargos, navegando por las orillas de las islas, saqueando puertos o atacando rutas comerciales, será de total importancia. Para los piratas, todo está permitido si al final del día quieren tener un barco resistente a todo tipo de conflictos navales.

Imagen 5 - S&B Si alguna vez jugaron un MMO, se van a sentir como en casa con esta propuesta.

Una vez en mar abierto, el uso del catalejo les será de gran utilidad para conocer el arsenal que tiene disponible cada uno de los barcos enemigos, por lo que preparar un ataque podría hacerles las cosas mucho más simples, pero confiarse nos puede jugar una mala pasada, ya que el juego implementa un sistema de niveles de hostilidad por facciones, lo que haría que otros barcos se alerten e intenten darnos caza en mar abierto, ya que navegar cerca de la costa no sería una buena opción porque recibirìamos ataques desde tierra.

Si hay algo para destacar es que los combates son muy entretenidos. Obviamente el sistema es bastante simple, como se estarán imaginando la idea consiste en embestir, atacarlos a la distancia si ven que los superan en niveles o encontrar un buen ángulo lateral para vulnerar rápido su casco y en el caso que tengan la posibilidad, asaltar el barco rival antes de hundirlo. Las posibilidades no son muchas, pero estamos hablando de guerras de barcos piratas, mucho no podemos pedir.

Imagen 6 - S&B Para jugarlo totalmente gratis tiene una prueba de 8 horas en PlayStation 5, Xbox Series y PC.

Donde tal vez el juego comienza a fallar, es en realizar encargos repetitivos una y otra vez. Por más que la tarea sea super interesante o se intente maquillar con historias de traición y redención, tanto su arco argumental principal como sus misiones secundarias siempre suelen ser similares, defender, atacar, recolectar recursos y regresar. Obvio que tendrán otras opciones, como búsquedas de tesoro o encargos un poco más puntuales, pero en general todo se reduce a ese concepto básico. Aparte teniendo en cuenta que las distancias son enormes, cada encargo nos puede demorar unas buenas horas y sabiendo que esta vez los viajes rápidos entre puertos son pagos - con moneda del juego, no se asusten - van a pensar dos veces si optimizar el tiempo o guardar esas monedas para mejorar su barco.

Tal vez lo que pueda darle un touch de aire fresco a la propuesta es su versión multijugador que ofrece diferentes eventos alternativos donde junto a amigos podrán enfrentar grandes desafíos que se pueden poner muy divertidos, pero en fin, el concepto sigue siendo el mismo, atacar más barcos o desvalijar asentamientos y fuertes en búsqueda de grandes botines.

Imagen 7 - S&B Tendrán una cantidad enorme de opciones para personalizar sus barcos, la tripulación y el traje de su pirata.

Eso sí, no nos olvidemos de lo importante, los cosméticos, ya que tendrán una cantidad enorme de opciones para personalizar sus barcos, la tripulación, el traje de su pirata. Realmente este punto está super trabajado, tienen más de 13 opciones de personalización por navío, desde una mascota hasta el mascarón, todo con diseños super cuidados y por supuesto, no puede faltar el pase de contrabandista, donde tendrán más accesorios de pago si quieren dejar unos pesos extras en el juego.

Su apartado técnico está bien, funciona. En su momento Ubisoft decía que “Skull & Bones” sería el primer AAAA, pero claramente el tiempo y la cantidad de cambio de planes hicieron que esto solo quede como una anécdota, ya que el juego cumple, se ve muy bien, eso es real, pero tampoco es ningún logro técnico o una calidad diferente a la que la empresa nos tiene acostumbrados.

Imagen 8 - S&B El juego cumple, se ve muy bien, eso es real, pero tampoco es ningún logro técnico.

El gran problema de “Skull & Bones” es cargar con el peso del tan querido “Assassin's Creed Black Flag”. Intenta ser algo nacido de ese magnífico juego pero realmente no llega a concebirlo. No es un mal juego, no nos vamos a engañar, pero sí es una apuesta arriesgada para un público muy específico que busca comprar una experiencia de un juego como servicio que seguramente, y no dudo de Ubisoft, lo sigan actualizando por muchos años brindando contenido de calidad y sin pagar por ello.

Solo el futuro nos mostrará si el viento finalmente termina llevando este barco a buen puerto. Si les interesa jugarlo totalmente gratis “Skull & Bones” tiene una prueba de 8 horas en PlayStation 5, Xbox Series y PC.