La dura decisión que tomó Rockstar antes del lanzamiento de GTA VI: enojo en los usuarios La famosa desarrolladora de videojuegos ajustó su normativa para los creadores de contenido y desató la indignación en las redes sociales. Por Agregar C5N en









La famosa saga anunció algunos detalles que molestaron a los usuarios. Captura YouTube

A escasas semanas del desembarco del esperadísimo Grand Theft Auto VI, la firma Rockstar Games sorprendió al público tras publicar una severa normativa para fijar los límites de los contenidos creados por la comunidad. El nuevo reglamento establece pautas sumamente estrictas sobre lo que la comunidad de modders puede desarrollar, prohibiendo de forma categórica alterar tramas de la historia, realizar crossovers entre franquicias o traspasar elementos visuales de una entrega a otra.

La decisión de la compañía norteamericana se divide en varios ejes centrales, entre los que destaca la prohibición de adaptar títulos a consolas o plataformas donde el desarrollador no los haya comercializado formalmente. A su vez, el apartado multijugador sufrirá fuertes restricciones, permitiendo únicamente creaciones a través de la herramienta oficial Creator Platform e invalidando los clásicos menús de trucos o alteraciones externas.

Rockstar confirma el idioma español para el lanzamiento de GTA VI. Redes sociales Otro de los puntos más debatidos en las redes sociales está ligado a los derechos de propiedad intelectual y las herramientas de inteligencia artificial. A partir de estas pautas, queda cancelada la opción de reutilizar o modificar voces del elenco original, exigiendo consentimiento firmado por escrito para imitar la voz o imagen de personas reales, al tiempo que se veta cualquier vía de financiamiento con criptomonedas o monedas virtuales.

El paquete de medidas contempla además la cancelación absoluta de servidores que recreen batallas militares reales o modifique contenido hacia temáticas sensibles o violentas. Esta fuerte postura reglamentaria busca blindar el ecosistema digital antes de que el esperado GTA VI llegue a los comercios.

Cuándo es el lanzamiento del GTA VI La extensa espera por el videojuego más ansiado de la década sumó un nuevo capítulo tras el anuncio oficial de Rockstar Games, firma que confirmó la reprogramación de la fecha de salida. A través de un comunicado directo hacia los fanáticos, la empresa anunció que Grand Theft Auto VI llegará el jueves 19 de noviembre de 2026, extendiendo el margen de desarrollo para ultimar los detalles de producción.

El juego es uno de los más esperados por los usuarios. Desde la compañía reconocieron el impacto de la noticia entre la comunidad y justificaron la prórroga apelando a los estándares de excelencia requeridos para la entrega: “Sentimos tener que añadir más tiempo a lo que reconocemos ha sido ya una larga espera, pero estos meses extra nos permitirán terminar el juego con el nivel de calidad que esperáis y merecéis”, explicaron de manera categórica. A pesar de los meses adicionales que deberán aguardar los fanáticos, la desarrolladora agradeció la fidelidad del público frente al inminente desembarco en consolas de última generación. La expectativa se mantiene al tope para explorar el mapa del estado de Leonida y encarar el esperado retorno a la emblemática Vice City, un escenario que promete marcar un hito histórico en el universo de los videojuegos.