Qué hacer si se te cae el celular al agua: las soluciones más efectivas

Una de las fallas más frecuentes en los teléfonos ocurre cuando son sometidos al agua inesperadamente y a pesar de que varias compañías mencionan que sus dispositivos móviles son resistentes a ella, no todos corren con la misma suerte.

Existe la posibilidad de que el móvil se dañe si se cae al agua, aunque hay algunos trucos que si lo realizamos de manera correcta el riesgo será menor.

Varias técnicas se pueden ver en internet, de las cuales la mayoría asegura actuar con eficacia. Pero esto no siempre es cierto y realizar un método inadecuado podría empeorar el problema.

smartphone sumergido j

Qué hago para salvar mi celular que se cayó al agua

Entre los diversos trucos que se encuentran disponibles en la red se puede destacar el que más funciona que es colocarlo en un recipiente hermético con bolsitas de gel de sílice. A continuación explicaremos paso por paso como hacerlo:

Lo primero que hay que hacer y más importante es sacarlo del agua lo antes posible .

. Luego con ayuda de un paño seco hay que retirar el exceso de agua.

Seguidamente se debe apagar para evitar cortocircuitos que podrían dañar el dispositivo móvil.

que podrían dañar el dispositivo móvil. Después hay que retirar todo lo removible , como la funda protectora, y si es posible también extraer la tarjeta SIM, la tarjeta micro-SD e incluso la batería (de ser extraíble).

, como la funda protectora, y si es posible también extraer la tarjeta SIM, la tarjeta micro-SD e incluso la batería (de ser extraíble). Luego hay que sacudirlo y agitar suavemente el teléfono para eliminar el agua de los conectores . Se puede dar un pequeño golpecito al dispositivo con el lado del puerto hacia abajo para sacudir el exceso de líquido.

. Se puede dar un pequeño golpecito al dispositivo con el lado del puerto hacia abajo para sacudir el exceso de líquido. Por último déjalo secar. Se puede meter en un recipiente hermético con sobres de gel de sílice (tantos como puedas) durante 1 día o 2.

Se puede (tantos como puedas) durante 1 día o 2. Luego de la espera se debe encender nuevamente el celular, si aún contiene agua se puede optar por repetir el procedimiento o llevarlo con un especialista.

Celular con agua

Es recomendable siempre tener un paño -de microfibra- limpio y seco que no deje pelusas para quitar cualquier exceso de agua. Tener en cuenta que no es buena idea manipular el interior de un celular si no se conoce lo suficiente como para hacerlo.

No se debe dejar el celular a secar directamente al sol y nunca se debe utilizar una secadora, la fuerza del aire puede empujar al agua a aberturas más pequeñas donde sea muy difícil o imposible de remover.

Es importante destacar que no hay que tocar los componentes que no son extraíbles. Actualmente la mayoría de los celulares vienen con batería interna, por lo que en ese caso no se debe intentar manipularla.

En el caso de considerar que el celular se vio afectado gravemente por el agua, se puede llevar con un servicio técnico especializado para estar más seguros.