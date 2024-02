Persona 3 Reloaded, un remake para nuevos y viejos jugadores

Para aquellos que no conozcan este juego, estamos hablando de un clásico JRPG por turnos, que fuera de las mecánicas convencionales que nos tiene acostumbrados el género tendremos un apartado social muy importante, donde tendremos que realizar tareas y vincularnos con nuestros compañeros. Tan importante es este factor en el juego que tendremos 3 estadísticas sociales: coraje, encanto e intelecto. Estas no solo nos serán útiles para obtener nuevas tareas y poder reaccionar mejor a diferentes conversaciones, sino que también podremos desbloquear ciertas técnicas y capacidades especiales de combate.

Imagen 3 - P3R

Para todos los que ya han jugado "Persona 3", "Reloaded" ofrece una experiencia renovada con mejoras visuales y mecánicas actualizadas al estilo del gran “Persona 5” por lo que la sensación al jugarlo es un juego totalmente nuevo.

En cuanto a algunos agregados en su sistema de combate, nos encontramos que "Persona 3 Reloaded" introduce una mecánica llamada "Teúrgia", que permite a los personajes desencadenar poderosos ataques especiales después de cargar su medidor adecuadamente. Esto añade una capa estratégica adicional al juego, aunque algunos jugadores pueden encontrar que la dificultad general ha disminuido en comparación con el juego original ya que este tipo de ataques especiales ignora por completo las debilidades de los enemigos lo que hace que sean extremadamente poderosos.

Imagen 4 - P3R

La Tartaro, la mazmorra central del juego que podremos recorrer todas las noches, ha recibido algunas mejoras para hacerla más dinámica ya que en el original solía ser bastante repetitiva, se agregaron algunos nuevos desafíos opcionales, se modificó el concepto artístico y los escenarios suelen ser un poco más pequeños. De todas formas sigue siendo una parte crucial de la experiencia de juego, los cambios ayudan a mantenerla fresca para los veteranos y más accesible para los recién llegados, pero se podría decir que aún sigue siendo de las cosas más flojas del juego.

A pesar de que este remake incorpora algunos elementos de los pasados “Persona 3 FES” y “Persona 3 Portable”, no están todos los que los fans hubiesen esperados, pero a mi parecer al llevar consigo un cambio tan drástico en su estética para asimilarlo mucho al tan querido “Persona 5”, este lanzamiento está más apuntado a un público nuevo que quiere descubrir que pasó en P3 que para aquellos que quieran revivir este gran juego.

Imagen 5 - P3R

Es para remarcar el gran trabajo que se hizo para hacerlo sentir tan renovado. Ya que no todo se basa únicamente en su rediseño artístico que se ve increíble, también se renovó por completo su interfaz de usuario, se incluyó el uso del 3D, el combate ahora no respeta el formato del original, si no que se centra en el utilizado en “Persona 3 Portal” donde podíamos controlar a todos los personajes y no solamente al protagonista pareciéndose mucho más a lo visto en “Persona 5”.

Todas estas mejoras hacen de “Persona 3 Reload” un juego muy recomendable para aquellos que están cayendo ahora a la entrega como a los más fanáticos de la saga. Ahora si sos una de esas personas que conoce la historia de memoria, no le encuentro mucho sentido a rejugarlo a no ser que quieras disfrutar de todas estas nuevas incorporaciones. La mejor opción para jugarlo actualmente es con Xbox Game Pass que está incluido en el servicio y lo podes jugar de forma gratuita, y si no también está disponible en PC, Xbox Series, Xbox One, PlayStation 4 y PlayStation 5.