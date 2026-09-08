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Preocupación por la salud de Chiche Gelblung: fue internado por un problema respiratorio

El reconocido periodista de 82 años ingresó en el Sanatorio Mater Dei, donde también se encuentra Mirtha Legrand. Es la cuarta hospitalización del conductor televisivo en lo que va del año.

Preocupación por una nueva internación de Chiche Gelblung.

Preocupación por una nueva internación de Chiche Gelblung.

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Samuel "Chiche" Gelblung volvió a ser internado este martes en el Sanatorio Mater Dei de la Ciudad de Buenos Aires, afectado por problemas respiratorios. El periodista de 82 años atraviesa el cuarto episodio hospitalario en lo que va del año. En junio, estuvo en terapia intensiva durante un mes.

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Si bien no se precisaron los detalles de su cuadro, desde su entorno buscaron llevar tranquilidad y explicaron que el periodista fue internado "por un problema respiratorio" relacionado a su patología de base y aclararon que no se trata de una complicación nueva.

El 28 de julio pasado, Gelblung había ingresado al mismo sanatorio tras sufrir un episodio respiratorio que preocupó a su entorno. En aquella oportunidad, el periodista fue estabilizado en el centro médico y recibió el alta a los pocos días.

Un año complicado para la salud de Chiche Gelblung

Entre mayo y junio, Chiche fue asistido en el propio Mater Dei por distintos problemas de salud que lo afectaron. Una trombosis en el tobillo derivó en serios problemas vasculares y obligó a colocarle dos stents en una de sus piernas. Pocos días después de recibir el alta de aquella internación, Gelblung debió regresar al sanatorio por un cuadro febril y quedó en observación mientras le realizaban estudios. Tras su salida, volvió a la televisión en silla de ruedas debido a sus dificultades para caminar.

Luego, en julio, volvió a preocupar a sus seguidores tras una internación de urgencia, esta vez por un tema respiratorio. A los pocos días, fue estabilizado y dado de alta.

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