"Pacific Drive": el intrigante desafío de sobrevivir en un peligroso mundo de ciencia ficción

Comienza un nuevo año y los nuevos títulos no se hicieron esperar. Tras unas pequeñas vacaciones de lanzamientos en fechas festivas, en C5N tuvimos la suerte de tener en nuestras manos un título que aún no se lanzó, pero se presenta como una propuesta totalmente original que puede llamar la atención de muchos jugadores. Su nombre es Pacific Drive, y después de jugar más de 8 horas, te voy a contar el gran desafío que nos propone Ironwood Studios con este nuevo juego.

La premisa de este juego es totalmente original, ya que todos estamos acostumbrados a jugar survival, pero un survival donde nuestro principal objetivo sea mantener "vivo" nuestro carro es algo muy nuevo para el género. Una vez absorbidos, llegaremos a un mundo repleto de sucesos sobrenaturales, y un auto casi destrozado será nuestro medio para movernos y proseguir en la búsqueda de una salida.

3 Imagen - Pacific Drive "Pacific Drive" nos presenta un enfoque 100% de exploración y adaptación a los desafíos.

"Pacific Drive" nos presenta un enfoque 100% de exploración y adaptación a los desafíos que encontraremos en el camino. Cada recorrido es una nueva historia de supervivencia, y la habilidad que tengamos para gestionar nuestros recursos determinará el final de nuestro destino. Este utiliza un sistema de roguelite, como estamos acostumbrados, donde aceptar misiones y explorar la Zona de Exclusión en busca de recursos para mejorar tu coche y aumentar nuestras posibilidades de sobrevivir, será un factor fundamental.

Para esto, no solo tendremos que conducir por carreteras minadas de peligros, sino que también deberemos descender del auto y buscar recursos por todas las zonas que tengamos la posibilidad de explorar. Ya que este no dispone de un mundo abierto, pero sí tiene amplias fases limitadas que nos guiarán para no perder el foco de la experiencia.

4 Imagen - Pacific Drive También deberemos descender del auto y buscar recursos.

Todo esto que resumo en pocas palabras y puede sonar un tanto simple, no es tan así. El farmeo de objetos para mejorar nuestro auto, y así poder explorar cada vez más zonas, es sumamente peligroso, ya que tendremos enemigos que intentarán atacarnos si nos acercamos demasiado a ellos. Por lo tanto, rebuscar en los entornos debe ser una tarea rápida para luego utilizar un portal que nos traslada al "Taller".

Este será el punto de retorno donde podremos realizar todas las mejoras que estén a nuestro alcance con los recursos que hayamos recuperado. Sin dudas, es la base de todo el juego para mejorar y progresar en la historia, por lo que tendremos que poner mucho foco en el progreso si no queremos perder tiempo recorriendo las mismas rutas y realizando tareas que pueden volverse repetitivas.

5 Imagen - Pacific Drive.png Tendremos que poner mucho foco en el progreso si no queremos perder tiempo recorriendo las mismas rutas.

Desde que vi por primera vez un trailer de "Pacific Drive", me llamó muchísimo la atención, pero no entendía exactamente de qué se trataba el juego. Parecía muy divertido, ya que al analizar videojuegos estamos probando constantemente proyectos que intentan diferenciarse del resto, pero terminan recayendo en tramas obvias y ya conocidas. Sin embargo, Ironwood Studios nos ofrece un soplo de aire fresco para el género. No digo que el juego sea perfecto; hay cosas que se podrían mejorar, como el tutorial al comienzo del juego, que puede resultar un poco avasallante por la cantidad de información, o pulir un poco más su interfaz.

Para sacar una conclusión final, deberemos esperar unos pocos días, ya que "Pacific Drive" llegará el 22 de Febrero para PlayStation 5 y PC. Será en ese momento cuando volveremos a subirnos a este hermoso auto que se cae a pedazos e intentaremos, esta vez sí, escapar de la aterradora Zona de Exclusión.