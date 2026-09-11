Nike lanzó sus ojotas inteligentes: tienen calor y vibración para ayudar a recuperar los pies El modelo fue creado junto a Hyperice e incorpora un módulo desmontable que permite regular la temperatura y el masaje según las necesidades de cada usuario. Por Agregar C5N en









Las ojotas Nike Air Zoom Hyperslide Hero. Nike

Nike presentó junto a Hyperice un nuevo calzado pensado para la recuperación física después del deporte, los viajes, el trabajo o las actividades cotidianas. Las ojotas Air Zoom Hyperslide incorporan tecnología de calor y vibración sobre el empeine, además de una suela diseñada para ofrecer comodidad durante el uso diario.

El dispositivo apunta a reducir la tensión acumulada en los pies y facilitar la relajación después de realizar actividad física. Su diseño busca que esa función pueda integrarse a distintos momentos del día, sin quedar limitada a quienes practican deportes de alto rendimiento o realizan entrenamientos de manera habitual.

Las ojotas Nike Air Zoom Hyperslide Hero. Nike Una de sus principales características es el Hyperslide Pod, un módulo magnético y extraíble ubicado dentro de la correa ajustable, que concentra las funciones destinadas a la recuperación sobre la parte superior del pie y permite adaptar la experiencia a las preferencias de cada persona.

Cómo funciona la tecnología de las nuevas ojotas El sistema ofrece tres niveles de temperatura, con un máximo de 47 grados, y tres intensidades de vibración para realizar sesiones de 15 minutos; además, los controles integrados permiten modificar la configuración sin depender del teléfono, aunque también existe la posibilidad de conectarlo con la aplicación de Hyperice.

Las ojotas Nike Air Zoom Hyperslide Hero. Nike La otra parte del sistema está en la suela, que utiliza una unidad Air Zoom de perfil bajo y extensión completa para aportar amortiguación y una respuesta más dinámica al caminar, una característica que apunta a que el producto pueda utilizarse también fuera de los momentos posteriores al ejercicio.