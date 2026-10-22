Meta enfrenta una demanda colectiva por daños a niños de ocho familias Los denunciantes aseguraron que los menores estuvieron expuestos a contenido dañino por parte de la empresa de Mark Zuckerberg. Por Agregar C5N en









Meta sigue envuelta en el conflicto.

Una nueva controversia salpica a Meta, la empresa de Facebook e Instagram. En esta ocasión afronta una demanda colectiva en Australia acusada de incorporar características de diseño adictivas que dañan a niños y adolescentes.

La acción legal, presentada ante el Tribunal Federal en representación de ocho demandantes, busca compensaciones económicas para los usuarios afectados por contenido nocivo o por adicción a estas plataformas.

Por disposición del tribunal, se ha emitido una orden de confidencialidad que mantiene en reserva tanto la identidad de los demandantes como los detalles específicos de la demanda.

En tanto, y frente a las acusaciones, un vocero de Meta aseguró que la compañía está al tanto de la acción judicial y que se defenderá "enérgicamente".

Desde el bufete asignado señalaron que la financiación busca apoyar a familias australianas que no cuentan con los recursos para enfrentarse a un gigante tecnológico. En esa misma línea, William Nolan, socio de MinterEllison, destacó que la demanda plantea interrogantes clave sobre el diseño de las redes sociales y su impacto en los jóvenes, principal punto de litigio a nivel mundial.

El caso en Australia ocurre poco después de que, en agosto, Meta aceptara pagar hasta u$s17.700 millones en Estados Unidos para cerrar múltiples demandas por señalamientos similares.