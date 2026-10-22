El arriesgado pedido de Wanda Nara para las escenas de sexo de su película

La empresaria Wanda Nara protagoniza ¿Querés ser mi hijo?, una película basada en un libro, y comparte elenco con Agustín Bernasconi. En el film, desarrollan un romance y tienen escenas de sexo para las cuales tuvo un arriesgado pedido para los editores. ¿Qué pasó?

A pesar de que las panelistas del programa de Yanina Latorre (quien está de vacaciones y es reemplazada por Sabrina Rojas) dijeron que la actriz había tenido que aumentar 10 kilos para el papel, ahora indicaron lo contrario respecto a las escenas fuertes.

"Hoy temprano hablo con una persona que estuvo trabajando en la postproducción de la película. Me dice lo siguiente: 'Hay una escena de sexo. En esa escena nos pidieron, cuídenla. Y hay retoques digitales '", reveló Martín Salwe en SQP.

El mismo periodista sumó: "Cobró 60 mil dólares y se espera otros 60 mil en regalías". El film ya está en los cines y se espera que venda todas las funciones, sin embargo, aseguran que puede sumar más en plataformas digitales.

El ex jugador Maxi López protagonizó uno de los momentos más emotivos al recordar la muerte de su padre, ocurrida cuando él era apenas un adolescente. Durante la charla, el exfutbolista también repasó su infancia y sus primeros pasos en el mundo del fútbol.

Si bien logró construir una exitosa carrera deportiva, detrás de cada uno de sus logros permanece una ausencia que todavía hoy le duele profundamente: la de su papá, quien falleció cuando Maxi tenía apenas 12 años y no llegó a verlo debutar en Primera División ni cumplir sus sueños como futbolista profesional.

Durante una entrevista con Infobae, Maxi compartió un recuerdo especial que conserva de su papá hincha de Boca "Hay un recuerdo que tengo en la cabeza, mi viejo era bostero y yo jugaba en Estrella Maldonado que era semillero de River. Me acuerdo cuando le dieron la primera camiseta de River, no me olvido más la cara de él cuando agarra la camiseta y me dice '¿Sos feliz?' Y yo estaba con una sonrisa de oreja a oreja. Y yo le digo 'Sí, olvidate. Feliz mal'. Yo tenía diez, once años. Eso, por ejemplo, me gustaría volver y revivirlo”, relató conmovido.