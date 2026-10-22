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Martín Fierro de Radio 2026: uno por uno, todos los ganadores

La ceremonia fue conducida por Luis Novaresio y Luciana Rubinska desde el Goldencenter de Parque Norte. APTRA entregó los premios a los mejores en una gala que incluyó 32 categorías.

¿Quién ganó el Martín Fierro de Oro?

¿Quién ganó el Martín Fierro de Oro?

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La entrega de los premios Martín Fierro de Radio 2026 se realizó en el Goldencenter de Parque Norte con la conducción de Luis Novaresio y Luciana Rubinska y tuvo a 32 ganadores, entre ellos, el Oro que fue otorgado para la periodista María O’Donnell.

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El presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), Luis Ventura, habló al comienzo y aseguró: “Hace 12 años, cuando asumió esta comisión, mucha gente vio muy mal separar el premio de la televisión de la radio. Molestaba que la radio tuviera vida propia...”.

“Separamos la televisión de la radio, porque la radio tenía más figuras que la televisión y porque muchas veces la televisión se abrevaba de la radio. Tenemos vida. Quién dijo que la radio estaba muerta. Que lo diga acá arriba si tiene huevos... ¡Aguante la radio!”, cerró.

Todos los ganadores del Martín Fierro de Radio 2026

Martín Fierro de Oro

  • María O'Donnell

Labor en conducción masculina

  • Andy Kusnetzoff - Perros de la calle - Urbana Play

  • Guido Kaczka - No está todo dicho - La 100

  • Guillermo Stronati - Tierra adentro - Radio Nacional

  • Paulo Vilouta - Vilouta 910 - Radio La Red

Labor en conducción femenina

  • Lizzy Tagliani - Arriba bebé - Pop Radio

  • María Isabel Sánchez - Encendidos en la tarde - Radio Mitre

  • Naamim Timoyko - Modo Tango.ar - La 2x4

  • Yanina Latorre - Yanina 107.9 - El Observador

Programa de interés general en FM

  • El club del Moro - Santiago del Moro y Maju Lozano - La 100

  • La Negra Pop - Elizabeth Vernaci - Pop Radio

  • No está todo dicho - Guido Kaczka y Claudia Fontán - La 100

  • Coworking - Nacho Otero - Radio Delta

Labor periodística masculina

  • Alejandro Bercovich - Pasaron cosas - Radio Con Vos

  • Eduardo Feinmann - Alguien tiene que decirlo - Radio Mitre

  • Ernesto Tenembaum - ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? - Radio Con Vos

  • Gustavo Sylvestre - Mañana Sylvestre - Radio 10

  • Jorge Rial - Argenzuela - Radio 10

Programa periodístico vespertino diario en AM

  • De vuelta - Pablo Duggan - Radio 10

  • El ojo de la tormenta - Tomás Méndez - AM 750

  • Pan y circo - Jonatan Viale - Radio Rivadavia

  • Pastor 910 - Facundo Pastor - Radio La Red

  • MP 910 - Marcelo Palacios - Radio La Red

Columnista policial / judicial

  • Ariel Zak - Mañana Sylvestre - Radio 10

  • Gustavo Carabajal - 107.9 El Observador

  • Hugo Alconada Mon - De acá en más - Urbana Play

  • Rodrigo Alegre - Nuestra mañana - Radio Mitre

Labor periodística deportiva

  • Federico Bulos - Fútbol Continental - Radio Continental

  • Hugo Balassone - Un buen momento - Radio La Red

  • Magui Aicega - ¿Quién paga la fiesta? - Rock & Pop

Labor periodística femenina

  • María O’Donnell - De acá en más - Urbana Play

  • Nuria Am - Nuria Am - Radio del Plata

  • Rosario Ayerdi - De vuelta - Radio 10

Labor en musicalización

  • Delta Music Team - FM Delta

  • Javier Fábregas - FM Aspen / Radio 10

  • José Luis de Dios - FM Nacional Folklórica

  • Leo Rodríguez - LN+ Música 104.9

Servicio informativo

  • La Red Informativa - Radio La Red

  • Mitre Informa Primero - Radio Mitre

  • Radio 10: Siempre Noticias - Radio 10

  • Radio Noticias del Plata - Radio del Plata

  • El Rotativo del Aire - Radio Rivadavia

Programa de interés general en AM

  • Basta Baby - Baby Etchecopar - Radio Rivadavia

  • El amor es más fuerte - Nancy Pazos - Radio 10

  • Encendidos en la tarde - María Isabel Sánchez - Radio Mitre

  • Tres de tres - Gabriel Ruocco - Radio Continental

Programa semanal en FM

  • Contragolpe - Facundo Pedrini, Tomás Trapé y Mauricio Vera - Radio Con Vos

  • Dexter 107.9 - Federico Dexter Wiemeyer - El Observador

  • Dicen que dicen - Alberto Lotuf - Radio Con Vos

  • El buen modo - Virginia Lago - La 2x4

Programa nocturno

  • Acá hay buen fútbol - Fernando Mancini - Radio La Red

  • Desde el alma - Oscar Gómez Castañón - Radio Rivadavia

  • Feudalísima - Marcela Feudale - Radio 10

Programa cultural / educativo

  • Al infinito y más allá - Nora Bär - El Destape

  • Cultura Nacional - Daniela Pantano - Radio Nacional

  • Después de todo - Gustavo Campana - AM 750

  • El ojo del arte - María Paula Zacharias - Radio Rivadavia

Labor locución masculina

  • Bebe Sanzo - El club del Moro - La 100

  • Mario Portugal - Radio Rivadavia

  • Sebastián Bresler - Radio Mitre

Columnista político

  • Mariel Di Lenarda - Nuestra mañana - Radio Mitre

  • Nacho Girón - Vuelta y media - Urbana Play

  • Noelia Barral Grigera - ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? - Radio Con Vos

Columnista económico

  • Alfredo Zaiat - El Destape Radio

  • Silvia Naishtat - ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? - Radio Con Vos

  • Willy Kohan - Radio Rivadavia

Programa deportivo

  • Fútbol 910 - Juan Carlos “Toti” Pasman - Radio La Red

  • No veo la hora - Ariel Senosiain - DSports Radio

  • Súper Mitre Deportivo - Gabriel Anello - Radio Mitre

  • Un buen domingo - Walter Nelson - Radio La Red

Programa musical en FM

  • Aspen Club - Aspen 102.3

  • La tarde - Susana Fernández Iogha - Radio Disney

  • La noche de Blue - Peyi Zambrano - Radio Blue

Programa periodístico matutino diario en AM

  • Alguien tiene que decirlo - Eduardo Feinmann - Radio Mitre

  • Mañana Sylvestre - Gustavo Sylvestre - Radio 10

  • Mesa chica - Alfredo Scoccimarro - Radio del Plata

  • RPM (Rolando por la mañana) - Rolando Graña - Radio Splendid

  • Vamos Rivadavia - Nelson Castro - Radio Rivadavia

Programa semanal en AM

  • El loco de la azotea - Adrián Korol - Radio Nacional

  • Marca de Radio - Eduardo Aliverti - Radio La Red

  • Pensándolo bien - Jorge Fernández Díaz - Radio Mitre

  • La hora referí - Daniel Dátola - Radio La Red

Programa agropecuario

  • Bichos de campo - Nicolás Razzetti - Radio Belgrano

  • La hora del campo - Alejandro Cánepa - Radio Continental

  • Mitre y el campo - Carlos Lencina - Radio Mitre

Labor locución femenina

  • Alejandra Salas - Todo queda en casa / No está todo dicho - La 100

  • Gigi Ribaloff - Mucha Radio

  • Marcela Giorgi - Sábado tempranísimo - Radio Mitre

Programa periodístico matutino diario en FM

  • ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? - Ernesto Tenembaum - Radio Con Vos

  • Arriba carajo - Gastón Recondo - DSports Radio

  • De acá en más - María O’Donnell - Urbana Play

  • Maldición, va a ser un día hermoso - Mario Pergolini - Vorterix

Programa periodístico vespertino diario en FM

  • Atardecer de un día agitado - Sergio Lapegüe y Mariela Fernández - La 100

  • Paren la mano - Lucas Rodríguez - Vorterix

  • Reloj de plastilina - Juan Di Natale - Mega 98.3

  • Vuelta y media - Sebastián Wainraich - Urbana Play

  • ¿Quién paga la fiesta? - Martín Ciccioli, Andrea Rincón, Magui Aicega, Gaby Acosta - Rock & Pop

Movilero

  • Alan Zurita - Mitre Informa Primero - Radio Mitre

  • Mercedes Ninci - Mitre Informa Primero - Radio Mitre

  • Rosario Bigozzi - Radio La Red

Programa musical en AM

  • La trama celeste - Alfredo Rosso - AM 750

  • Ni se te ocurra contarlo - Marcela Labarca - Radio Mitre

  • Qué noche Teté - Teté Coustarot - Radio 10

  • Soy Nacional - Sandra Mihanovich - Radio Nacional

Columnista de espectáculos

  • Andrea Rincón - ¿Quién paga la fiesta? - Rock & Pop

  • Marcela Tauro - No está todo dicho y El club del Moro - La 100

  • Tamara Pettinato - ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? - Radio Con Vos

Labor en operación

  • Alejandro Chule - Sarasa - La 100

  • Gabriel Marsili - Los 40

  • Guillermo Bidondo - El club del Moro - La 100

Labor humorística

  • Nacho Bulian - Volviendo a casa / Nuestra mañana - Radio Mitre

  • Nahuel Prado - Pasaron cosas - Radio Con Vos

  • Pachu Peña - Re tarde - Pop Radio

  • Pablo Benegas - Ventura Show 1030 / Mesa chica - Radio del Plata

Relator deportivo

  • Daniel Mollo - Boca de selección - Radio del Plata

  • Gabriel Anello - Radio Mitre

  • Leonardo Gentili - Radio La Red

Labor en producción

  • Karina Labraña - Alguien tiene que decirlo - Radio Mitre

  • Lucas Colautti - Mañana Sylvestre - Radio 10

  • Pablo Benvenutti - El club del Moro - La 100

  • Florencia Verdaguer - Radio del Plata

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