Martín Fierro de Radio 2026: uno por uno, todos los ganadores

La entrega de los premios Martín Fierro de Radio 2026 se realizó en el Goldencenter de Parque Norte con la conducción de Luis Novaresio y Luciana Rubinska y tuvo a 32 ganadores, entre ellos, el Oro que fue otorgado para la periodista María O’Donnell.
El presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), Luis Ventura, habló al comienzo y aseguró: “Hace 12 años, cuando asumió esta comisión, mucha gente vio muy mal separar el premio de la televisión de la radio. Molestaba que la radio tuviera vida propia...”.
“Separamos la televisión de la radio, porque la radio tenía más figuras que la televisión y porque muchas veces la televisión se abrevaba de la radio. Tenemos vida. Quién dijo que la radio estaba muerta. Que lo diga acá arriba si tiene huevos... ¡Aguante la radio!”, cerró.
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