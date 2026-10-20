Susana Giménez despidió a Antonio Grimau con un emotivo posteo en redes: "Jamás un problema"

La diva recordó con emoción al actor fallecido a los 82 años, con quien compartió el éxito teatral Piel de Judas en calle Corrientes, bajo la dirección de Arturo Puig. "Te vamos a extrañar, querido amigo", escribió.

La conductora Susana Giménez despidió con profunda emoción a Antonio Grimau , su amigo y compañero de escenario, fallecido este martes a los 82 años. La diva recordó al actor con quien compartió el éxito teatral Piel de Judas en la emblemática calle Corrientes, bajo la dirección de Arturo Puig. “ Te vamos a extrañar, querido amigo”, escribió junto a un fragmento de aquella temporada inolvidable.

La diva de la televisión subió una historia en sus redes sociales para despedir a Grimau donde se los ve en un video del saludo final de la obra teatral que protagonizaron juntos, y acompañó las imágenes con unas emotivas palabras.

“Mi querido Antonio, qué horrible enterarme de tu partida esta mañana. Te recordaré siempre como un actor brillante, superprofesional, jamás un problema, siempre una sonrisa cariñosa. Te vamos a extrañar, querido amigo. Descansa en paz”, publicó Susana.

Susana resaltó el talento artístico de Antonio Grimau y también su calidez personal. Con palabras llenas de afecto, lo recordó como un profesional apasionado y siempre dispuesto a trabajar con alegría. Susana y Antonio forjaron un vínculo cuando compartieron elenco en La Mary, la película bisagra en la vida de la actriz, protagonizada junto a Carlos Monzón y lanzada en 1974.

Aquella participación fue el debut en cine del actor y casi cinco décadas después, en 2022, ambos volvieron a coincidir en Punta del Este, Uruguay, donde Grimau se sumó al elenco de Piel de Judas, la comedia con la que Giménez regresó a los escenarios de a calle Corrientes.

El actor falleció este lunes a los 82 años, tras permanecer internado en el Hospital María Ferrer desde el jueves por una enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID). Su partida generó una ola de mensajes de cariño y reconocimiento de colegas, amigos y figuras del espectáculo, que destacaron su extensa trayectoria en televisión, cine y teatro argentino.

¿De qué murió Antonio Grimau?

El reconocido actor falleció a sus 82 años y la noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores. “Abrazamos con afecto a sus familiares, amistades y colegas en este momento de tristeza”, publicaron.

"Con pesar, despedimos al actor Antonio Grimau. A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino”, escribieron en la cuenta de X.

Redes sociales

Sin embargo, por el momento no trascendió el motivo de su muerte, pero el actor atravesó un delicado estado de salud cuando estuvo internado durante dos meses por coronavirus. Su cuadro fue grave y necesitó asistencia respiratoria. La recuperación fue larga y tuvo consecuencias físicas importantes.

Su muerte generó una ola de mensajes de despedida de colegas y figuras del espectáculo. Susana Giménez, Moria Casán y Lucía Galán fueron algunas de las primeras en recordarlo con palabras cargadas de afecto, destacando su talento y calidad humana. También el Multiteatro, dirigido por Carlos Rottemberg, lo homenajeó como uno de los grandes protagonistas de la televisión y el teatro argentino.

En distintos programas, amigos y compañeros como Osvaldo Santoro resaltaron su pasión por la profesión y su espíritu inquebrantable hasta el final. La noticia impactó al ambiente artístico, que lo recordó como un actor de raza, un compañero entrañable y una persona muy querida.