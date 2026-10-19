Se agotó la preventa del iPhone Duo en minutos: hasta cuándo habrá que esperar para comprar uno

La preventa desató un furor más elevado de lo esperado y dejó a miles de compradores ante un escenario que pocos imaginaban para el nuevo lanzamiento de Apple.

El iPhone Duo , el primer teléfono plegable de Apple , generó una demanda extraordinaria durante su preventa internacional. Según informaron medios internacionales, las primeras unidades se agotaron en menos de tres minutos, y los nuevos compradores podrían tener que esperar hasta enero de 2027.

La compañía abrió las reservas el viernes 16 de octubre, a primera hora de Argentina (pasado el mediodía europeo) simultáneamente en más de 70 países. Las fechas de entrega pasaron rápidamente de noviembre a diciembre y finalmente a enero de 2027 , incluso para algunas personas que realizaron sus pedidos poco después de la apertura.

El lanzamiento comercial está previsto para el viernes 23 de octubre, aunque la disponibilidad inicial en las tiendas físicas será muy limitada . Por caso, conforme informaron medios europeos, tanto la tienda online de Apple como las operadoras muestran plazos de entrega que se extienden hasta el próximo año .

Desde la compañía describieron la demanda como "sencillamente extraordinaria" , según publicó El Mundo. Apple podría acelerar la fabricación para reducir las demoras, aunque enfrenta dificultades con las bisagras de titanio, las pantallas OLED plegables y el ensamblaje de los dispositivos .

El analista Jeff Pu redujo su previsión de producción de siete a seis millones de unidades para 2026 . A la escasez se suma la reventa : algunas reservas garantizadas para el lanzamiento llegaron a ofrecerse en eBay por más de 5.000 dólares, según el mismo medio .

Las características del iPhone Duo

El iPhone Duo representa el debut de Apple en el mercado de los smartphones plegables. Su diseño incorpora una pantalla flexible que permite abrir y cerrar el dispositivo, combinando el formato de un teléfono convencional con una superficie de visualización más amplia.

Uno de sus componentes más complejos es la bisagra, integrada por más de 100 piezas y protegida mediante una cubierta de titanio impresa en 3D. Su fabricación exige niveles de precisión elevados, una de las principales dificultades para aumentar la producción.

El dispositivo utiliza paneles OLED plegables fabricados por Samsung, uno de los proveedores fundamentales del proyecto. Los retrasos en la entrega de estas pantallas y los cambios de diseño de última hora complicaron el calendario industrial del nuevo teléfono.

En cuanto al almacenamiento, Apple comercializa versiones que parten de 256 GB y alcanzan los 2 TB. En España, sus precios van desde 2.339 euros (2.623 dólares y 3.997.772 de pesos) hasta €3.839 (US$4.305 y $6.561.542), convirtiéndolo en el iPhone más caro presentado por la compañía.

El modelo básico cuesta €870 (US$ 976 y $1.486.655) más que el iPhone 18 Pro de entrada, una diferencia que refleja el posicionamiento prémium del dispositivo. A pesar de su elevado precio, la demanda inicial superó ampliamente la cantidad de unidades disponibles para la preventa.

La fabricación está a cargo de Foxconn, cuya línea de montaje final registraba un rendimiento cercano al 60% a mediados de septiembre, según fuentes de la cadena de suministro citadas por medios internacionales. Una fuente de la empresa estimó que alcanzar un ritmo normal de producción podría llevar entre seis meses y un año.

El iPhone Duo incorpora una pantalla interior Super Retina XDR de 7,6 pulgadas, otra exterior de 5,4 pulgadas y el procesador A20 Pro. También ofrece dos cámaras Fusion de 48 megapíxeles, compatibilidad con Apple Intelligence, resistencia IP68 y un sistema de doble batería.