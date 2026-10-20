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Se casaron este año, son jóvenes famosos y ella anunció que espera su primer hijo a los 25 años

Una famosa pareja de influencers sorprendió a sus seguidores con una emotiva noticia.

Ambos son reconocidos en redes sociales e hicieron un anuncio íntimo que sorprendió a todos.

Ambos son reconocidos en redes sociales e hicieron un anuncio íntimo que sorprendió a todos.

Antonella González y Pablo “Curva” Courvoisier son una de las parejas más queridas de las redes sociales y actualmente atraviesan un momento de enorme felicidad. Después de celebrar su casamiento con una gran fiesta, los jóvenes influencers compartieron que serán padres por primera vez y emocionaron a sus seguidores.

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La noticia se conoció este martes y rápidamente generó repercusión entre sus fanáticos. Con un emotivo video y románticas declaraciones, los protagonistas expresaron su alegría por cumplir uno de los sueños más importantes de su relación.

El anuncio de Antonella González y Curva

Antonella González, de 25 años, y Pablo “Curva” Courvoisier (28), el reconocido influencer detrás de CurvaVlogs, anunciaron que esperan su primer hijo. La pareja, que se casó en febrero de 2026, compartió la feliz noticia mediante un video publicado en sus redes sociales.

Con una emotiva reflexión sobre la llegada del bebé, los futuros padres expresaron: “Un día te das cuenta que 1+1 puede ser igual a 3. Que dos corazones pueden latir en un mismo cuerpo, y que oficialmente, estás listo para esta nueva aventura”. El mensaje acompañó el anuncio de su primer embarazo.

La pareja también compartió otra declaración cargada de emoción: “Todo lo que soñamos un día se hizo realidad. Y así comienza nuestra mayor aventura. Toda una vida soñándote”. Con estas palabras, Antonella y Curva celebraron la próxima llegada de su bebé, apenas ocho meses después de su casamiento.

Antonella González, de 25 años, y Pablo “Curva” Courvoisier.

Antonella González, de 25 años, y Pablo “Curva” Courvoisier.

Por su parte, Pablo Courvoisier ya había expresado su felicidad durante el Día de la Madre, celebrado el domingo pasado. En una publicación dedicada a su esposa, escribió: “Vamos a ser papis y es imposible no emocionarme, y este es su último primer día de la madre, quería hacerle algo especial”.

El influencer continuó con una romántica declaración dirigida a Antonella González: “Lleno de orgullo, siento que vas a ser la mejor mamá de este mundo, así como sos la mejor esposa. Te amo para siempre”. Sus palabras reflejaron la ilusión que ambos sienten ante la llegada de su primer hijo.

El anuncio del embarazo provocó numerosas reacciones en Instagram y las redes sociales, donde sus seguidores dejaron felicitaciones y mensajes de cariño. Tras celebrar su boda en febrero, Antonella y Curva se preparan para convertirse en padres y comenzar lo que ellos mismos definieron como “nuestra mayor aventura”.

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