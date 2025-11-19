19 de noviembre de 2025 Inicio
Roblox endurece sus reglas: cómo será la verificación de edad obligatoria para usar el chat

El popular videojuego requerirá que los usuarios completen un “age check” para poder acceder a las funciones de chat. La medida busca frenar las interacciones entre adultos y menores.

Por
Roblox es una de las plataformas de videojuegos más grandes del planeta.

Roblox, una de las plataformas de videojuegos más grandes del planeta, decidió adoptar una medida de seguridad estricta: hará obligatorio el reconocimiento facial o la verificación de identidad para los usuarios que quieran participar en el chat de sus juegos.

El gigantesco universo virtual y social que creció exponencialmente durante la pandemia.
La popular plataforma de juegos en línea gratuita, que cuenta con 151 millones de usuarios diarios, prentende, con esta decisión, impedir que menores de nueve años chateen sin el consentimiento de sus padres y evitar conversaciones en línea entre adultos y menores, al ubicar a los usuarios en seis grupos de edad que van de menores de nueve a mayores de 21 años.

La implementación iniciará en Australia, Nueva Zelanda y Países Bajos durante la primera semana de diciembre. A partir de enero, la exigencia se activará en todos los países, informó Roblox en un comunicado. Con esta medida, la empresa con sede en California sostiene que se convierte en la primera plataforma de juegos y comunicación en exigir verificaciones faciales de edad como requisito para acceder al chat, algo que considera un nuevo estándar de seguridad para la industria.

roblox chat
El chat de Roblox, el epicentro de la polémica.

La herramienta de estimación de la edad -proporcionada por la compañía Persona-, anunciada en julio, requiere una selfie de video para la evaluación de la edad, que Roblox afirma que se elimina tras el procesamiento. Este escaneo solo es obligatorio para la mensajería privada, no para el uso general de la plataforma.

Esta medida refleja una tendencia más amplia entre las empresas tecnológicas, incluidas Google e Instagram, a implantar sólidos sistemas de verificación. Estos esfuerzos pretenden cumplir la normativa y responder a las críticas sobre la protección de los menores. También se produce en medio de una serie de demandas contra el juego, tras las acusaciones de que se ha convertido en un “terreno de caza para depredadores”.

