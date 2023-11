"Little Goody Two Shoes": el anochecer despierta pesadillas terroríficas

imagen 2 - Little Goddy Two Shoes

En este cuento encarnamos a Elise, una joven que vive en el pueblo de Kieferberg, un lugar pobre y aburrido donde no hay oportunidades para progresar. Nuestra protagonista sueña constantemente con hacerse rica y escapar de su vida miserable, pero no sabe cómo lograrlo. Un día, mientras trabajaba en su jardín, encuentra unos zapatos rojos enterrados bajo la tierra. Estos llamativos zapatos resultan ser mágicos y le permiten entrar al bosque encantado que rodea el pueblo, un lugar lleno de magia, misterio y peligro, donde habitan todo tipo de criaturas fantásticas. Es en ese momento donde Elise decidirá explorar el bosque en busca de un tesoro que le cambie la vida, pero pronto se da cuenta de que no todo es tan fácil como parece.

Quitemos todos los prejuicios que tenemos de este tipo de juegos en nuestra cabeza, porque “Little Goody Two Shoes” nos propone un razonamiento totalmente diferente. En este caso, Elise se presenta como el antihéroe que sufrirá el maltrato de un pueblo donde deberá valerse por sí misma al mismo tiempo que equilibra su día a día trabajando, comprando alimentos y socializando con parte del pueblo para ganar su confianza. De esta manera, el juego intenta mostrarnos el lado más realista de su protagonista en la lucha por satisfacer sus necesidades básicas en un entorno social demasiado complicado.

Luego de que Elise encuentra sus famosos “zapatos rojos”, en la aldea comenzaron a suceder hechos extraños por los que la comunidad se empieza a desesperar por encontrar una solución, y uno de los principales sospechosos será la pequeña niña de vestido rojo. Es por eso que nosotros tendremos que comenzar a medir exactamente con quién hablamos y qué es lo que decimos, ya que nuestro personaje tendrá un medidor de “sospecha”, lo que puede llevar al final de la partida en el caso de que esta sea muy elevada.

Este no será el único factor a tener en cuenta para poder tener éxito en esta historia. La salud y el hambre también son parte fundamental del gameplay, y para poder mantener un equilibrio, tendremos que realizar diferentes minijuegos que determinarán la cantidad de dinero que tendremos para poder comprar comida y no morir en el intento. Y cuando digo morir, es morir literalmente… “Game Over”.

Las secciones de minijuegos suelen ser muy variadas y le dan un soplo de aire fresco a la propuesta. No se imaginen nada muy complejo, son simples encargos que realizan las odiosas personas del pueblo, donde deberemos recoger madera, manzanas y otros objetos a cambio de unas pocas monedas, pero esto le da cierta personalidad a la protagonista, que forja mucho más su carácter por intentar conseguir su objetivo cueste lo que cueste.

Administrar el tiempo de nuestras actividades también será uno de los factores fundamentales, ya que el juego nos plantea un desarrollo donde los días irán transcurriendo y se dividen en diferentes husos horarios como mañana, tarde y noche. Cada uno de nuestros eventos o encargos nos indicará el tiempo concreto que nos llevará realizarlos, por lo que controlar nuestros indicadores para que estos no se disparen será parte de nuestro trabajo.

Seguramente te estarás preguntando: ¿Y el terror? ¿En qué parte del juego está presente? Es que el trabajo y el abuso por parte del pueblo transcurre bajo la luz del sol; cuando cae la noche, todo se transforma y las pesadillas toman protagonismo. Es en este momento donde la dinámica del juego adquiere un matiz más siniestro y aterrador. Elise se calza los zapatos rojos y se aventura al bosque, un lugar donde se encontrará con diversas criaturas mágicas y monstruosas.

Algunas de estas son amigables y se convertirán en sus aliadas, ayudándole en su odisea, mientras que otras serán mucho más hostiles y buscarán matarla o capturarla. Mientras tanto, dentro del bosque nosotros tendremos que descifrar acertijos, enfrentarnos a diferentes enemigos, escondernos, escapar y tomar decisiones cruciales que podrían cambiar el rumbo de la narrativa.

El juego cuenta con un total de 10 finales posibles, los cuales están directamente ligados a las acciones y elecciones del jugador durante la noche. Cada noche se presenta como una experiencia única, repleta de desafíos y sorpresas, pero a medida que avanzamos en su historia, todo se volverá mucho más difícil y aterrador.

Si hay algo que me encanta de “Little Goody Two Shoes”, es su ambientación de cuento de hadas ilustrado, con un estilo visual inspirado en el anime de los 90 que es hermoso, un trabajo de arte para quitarse el sombrero. Su nivel de animación es muy bueno, acompañado de una banda sonora acorde con la atmósfera terrorífica - pseudo infantil. El diseño de personajes fue otro de los puntos que me encantó, y se complementa muy bien con el excelente trabajo realizado sobre su guión y un buen ritmo, alternando momentos de tensión, humor, romance y misterio.

La verdad es que llegué a este título con varias dudas, me resultaba llamativo pero no me convencía del todo y, para mi sorpresa, terminé encontrando una gran obra artística que puedo recomendar a todos los fanáticos de los juegos de rol y de esos survival horror carismáticos que se animan a innovar dentro del mercado independiente. “Little Goody Two Shoes” ya está disponible para Xbox Series, Playstation 5, Nintendo Switch y PC.